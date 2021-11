"¿Por qué iba Consuelo Císcar a poner en riesgo su carrera por beneficiar al hijo de un artista?"

El abogado de la exdirectora del IVAM no ve causa en el juicio que ha sentado en el banquillo por malversación a Consuelo Císcar. "En este asunto se formó una burbuja que se pinchó desde las primeras sesiones del juicio", ha asegurado el letrado de la máxima responsable de la pinacoteca desde 2004 hasta 2014. Por ello la defensa de la exdirectora de la pinacoteca pide la libre absolución de su patrocinada porque "como mucho, puede haber alguna irregularidad administrativa".

El letrado ha finalizado su alegato lanzando preguntas retóricas al tribunal y a la sala. "En estos hechos hay dos cosas que no encajan: ¿Urdieron un plan para engañar a todo el museo y a un plantel de expertos como el consejo rector [para adquirir las obras de Gerardo Rueda]?". Y continuó: "¿Si se diera el milagro de que hubieran engañado al museo es lógico que se dedicaran a hacer 22 exposiciones itinerantes que habían conseguido encasquetar al ivam y que no tenían valor alguno? No tiene ninguna lógica", defendió el letrado de Císcar quien incluso ha dudado del hecho de que "a Císcar le moviera el ánimo de beneficiar al hijo de un amigo [en referencia a Gerardo Rueda] con el que no había vinculación mas allá de una relación con un artista". Para concluir preguntándose si Císcar "¿iba a poner en riesgo su carrera, su prestigio y su recién estrenado cargo por beneficiar al hijo de un artista?".

El abogado de la exdirectora del museo considera que, como mucho, pudieron darse irregularidades administrativas que no merecen reprocvhe penal. "Hemos llegado aquí cuando no hay hechos constitutivos de delito. La Intervención [de la Generalita] hizo un informe que no notificó a la Fiscalía Anticorrupción porque no vieron delito y fue Llinares [Joan Llinares, administrador del IVAM y actual director de la Agencia Antifraude] quien les dijo que revisaran los expedientes de Rueda".