"El IVAM financió exposiciones de Rueda porque las obras eran postmortem que no tenían pedigrí, para revalorizarlas"

La Abogacía de la Generalitat mantiene las penas de cárcel solicitadas para la exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar (6 años), el exsubdirector económico Juan Carlos Lledó (5 años y seis meses) y el hijo adoptivo del artista Gerardo Rueda, José Luis Rueda (cinco años) . El juicio encara la recta final con los alegatos finales de ambas acusaciones y de los abogados de las defensas.

El letrado de la Abogacía de la Generalitat ha criticado que "jamás nadie envió un correo avisando que las obras había que fundirlas" cuando, a su juicio, "debían al menor incluir por lo menos el precio de la fundición". El representante de la Generalitat también ha recordado que en las obras de Rueda "no se especificaron ni el número de serie, ni la fecha de fundición. No tiene nada que ver una fundición con una obra monumental. En una fundición hay un molde y pueden salir ejemplares. Y se advierte que es una reproducción postmortem, lo que no ocurre con la obra de Gerardo Rueda. Todavía no sabemos por qué, porque nadie lo ha aclarado". Por último ha señalado que "el IVAM se dedicó a financiar exposiciones de Rueda por China para revalorizarlo, porque eran conscientes de que eran postmortem y que no tenían pedigrí para poder seguir vendiendo".

Por su parte, la abogada de Acción Cívica contra la corrupción defiende que "tener en cuenta las maquetas es crear la maquina de hacer billetes para hacer un parque temático y poder construir obra monumental de ellas", aseguró sobre las reproducciones del artista hechas por su heredero. La letrada considera que tanto Císcar como Lledó tenían "un fin delictivo: Ciscar necesitaba de Lledó para cometer la malversación. La directora actuaba sin criterio tecnico tramitando los contratos sin el informe necesario", ha justificado.

La sesión sigue con los alegatos finales de las defensas.