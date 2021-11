La última palabra de Císcar: "Reitero mi inocencia respecto de los hechos aquí enjuiciados"

El juicio del caso IVAM ha quedado visto para sentencia. Los tres acusados, la exdirectora Consuelo Císcar, el exsubdirector Juan Carlos Lledó y el heredero del artista Gerardo Rueda, José Luis Rueda, han hecho uso de su derecho a la última palabra. Císcar ha reivindicado su legado al frente del IVAM durante diez años y reiteró su inocencia.

"Quiero reiterar mi inocencia respecto de los hechos aquí enjuiciados. Las obras adquiridas son autenticas legales y validas. Y el procedimiento administrativo para dicha compra es conforme a ley y el precio es de las operaciones mas ventajosas que ha hecho el IVAM", ha defendido la exdirector de la pinacoteca desde 2004 hasta 2014. Císcar asegura que confía en la justicia y, ya al borde de las lágrimas en la recta final de su intervención, ha asegurado: "He permanecido estoicamente ante un linchamiento mediático y una polémica creada artificialmente, e incomprensible, y superada en el mundo del arte y la gestión museística". Y ha añadido, con frases entrecortadas por las lágrimas, que "la justicia comporta reparación, yo la espero, para compensar el sufrimiento e incomprensión de mis amigos durante años".

El exsubdirector económico del IVAM y exyerno de Císcar, Juan Carlos Lledó, también ha defendido que "los expedientes son perfectos y legales. No he participado en falsedad alguna. No hay engaño. Y reitero mi inocencia y mi falta de actuación delictiva en este proceso".

Por último, el heredero de Gerardo Rueda, José Luis Rueda, ha defendido que "no he cometido ningún delito. Las esculturas para el IVAM son la primera reproducción, excepto "Altamira que hay tres". Y ha achacado a "un cambio político y que había que ir contra esta señora [en referencia a Consuelo Císcar]" la causa judicial en la que se ha visto inmerso.

El juicio ha quedado visto para sentencia tras 14 sesiones durante cuatro semanas ya que comenzó el pasado 2 de noviembre.