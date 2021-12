La música en español ha vuelto a marcar la pauta en la plataforma "reina" del audio en "streaming", Spotify, que ha revelado hoy que el puertorriqueño Bad Bunny volvió a ser en 2021 el artista más escuchado de su catálogo en todo el mundo.

Con más de 9.100 millones de escuchas solo de este año, se colocó por delante de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift, segunda; de la "boy band" surcoreana BTS, que fue tercera, y de los canadienses Drake y Justin Bieber, cuarto y quinto, respectivamente.

No fue Bad Bunny sin embargo el autor de ninguna de las cinco canciones de mayor éxito, lista encabezada por 'Drivers license' de la joven debutante Olivia Rodrigo, con más de 1.100 millones de reproducciones. Ella fue también la responsable de la cuarta mejor posicionada, 'Good 4 you'.

Por detrás y por este orden, según Spotify, se situaron 'MONTERO (Call Me By Your Name)' de Lil Nas X, 'STAY' de The Kid LAROI y Justin Bieber y, en quinto lugar, 'Levitating' de Dua Lipa.

La británica consiguió asimismo un éxito meritorio, que su 'Future Nostalgia', publicado a principios de 2020, fuese el segundo álbum más reproducido de 2021 en el mundo, solo por detrás de 'SOUR' de Olivia Rodrigo. Les siguieron 'Justice' de Justin Bieber, '= (Equals)' de Ed Sheeran y, después, 'Planet Her' de Doja Cat.

En el caso concreto de España el artista coronado fue otro puertorriqueño, Rauw Alejandro, gracias al éxito de su último disco, 'VICEVERSA', que también fue el más escuchado en el país, por delante de 'El madrileño' de C. Tangana y 'El último tour del mundo' de Bad Bunny.

Rauw Alejandro se impuso en reproducciones totales a dos de sus compatriotas, Bad Bunny, que fue segundo, y Myke Towers, tercero. Aún hubo espacio para otro paisano suyo, Anuel AA, que fue quinto, un puesto por detrás del colombiano J Balvin, cuarto.

Para encontrar a los artistas nacionales más escuchados en España hay que ir más allá del "top 5": C. Tangana y Aitana, que quedaron por delante de Omar Montes, Melendi y los raperos Natos y Waor.

En cuanto a las canciones de más éxito en España, 'Todo de ti' de Rauw Alejandro fue la primera. La sucedieron 'Pareja del año' con Sebastián Yatra y Myke Towers (segunda), 'Yonaguni' de Bad Bunny (tercera), 'Fiel' de Los Legendarios con Wisin y Jhay Cortez (cuarta) y 'La historia' con El Taiger y DJ Conds.