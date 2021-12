Entre la inmensa maraña de lanzamientos de Netflix previstos para 2022, hay una ingente apuesta por la ficción de género. La plataforma de streaming ha revelado las fechas de regreso o estreno de algunos de esos títulos, añadiendo otros tantos que se dejarán ver en los meses venideros. Sin lugar a dudas, la producción más destacada de esta tanda de confirmaciones es «Vikings: Valhalla», secuela del gran éxito «Vikings», que finalmente ha anunciado su fecha de desembarco en Netflix: el 25 de febrero.

Acerca de la nueva ficción ambientada en el universo de «Vikings», cabe señalar que su acción transcurre un siglo después de lo acontecido en la serie matriz. Así pues, conoceremos a personajes inéditos que, al igual que sus antecesores, lucharán por conquistar territorios y sobrevivir ante un mundo en pleno proceso de cambio. Y, teniendo en cuenta el impacto de la saga vikinga, todo apunta a que ‘Valhalla’ puede ser uno de los grandes lanzamientos del primer trimestre.

«Vikings: Valhalla» no es el único lanzamiento esperado para 2022. En las semanas previas irán llegando la serie de terror «Archive 81» (14 de enero), producida por James Wan, el thriller de espías «In From The Cold» (28 de enero) y la segunda temporada de «Educar a un superhéroe» (1 de febrero).

Además de concretar estas cuatro fechas, Netflix ha compartido un listado de otras producciones de género que llegarán en 2022, como será el caso de la veraniega cuarta temporada de «Stranger Things», las terceras de «Locke & Key» y «The Umbrella Academy» o la segunda de «Alice in Borderland». Otras series confirmadas para el próximo año son «The Midnight Club», «Army of the Dead: Lost Vegas», «Resident Evil» o «The Sandman».