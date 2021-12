Serrat se despedirá de València a finales de junio en la Plaza de Toros

Joan Manuel Serrat se despedirá del público valenciano a finales de junio en la Plaza de Toros. De momento, y según ha informado a Levante-EMV el entorno del artista -que ayer anunció su retirada de los escenarios tras una gira que se iniciará el 27 de abril en Nueva York y que terminará en Barcelona el 23 de diciembre de 2022-, «no se ha cerrado» el día en concreto del concierto, pero sí se sabe que será en los últimos días del mes y en el recinto de la calle Xàtiva. Las entradas, según indicaron ayer las mismas fuentes, se pondrán a la venta los próximos 9 o 10 de diciembre.

Con su concierto el próximo verano en València, el cantante barcelonés cerrará una estrecha relación con una ciudad en la que realizó sus primeras actuaciones a principios de los años 60 y que le ha merecido la Alta Distinción que le concedió la Generalitat en 2017.

«Es una alegría muy grande que València, un país hermano, celebre mi trabajo y sienta mis canciones tan cercanas, tanto que diría que las encuentra como algo propio. Que lo valore así me conmueve y lo aprecio», subrayó Serrat en una entrevista concedida a Levante-EMV en aquella ocasión.

El músico y promotor Lluís Miquel Campos, íntimo amigo de Serrat, recordaba ayer que la primera actuación del artista barcelonés en València tuvo lugar en 1965 en el Teatro Apolo con otros miembros de Els Setze Jutges. «Recuerdo que él y Pi de la Serra se quedaron ese día a dormir en casa de mis padres en la calle Císcar», explicaba Lluís Miquel.

Carles Gámez, periodista y biógrafo de Serrat, enumeraba también ayer otros conciertos «históricos» del cantautor en València, como el que ofreció en 1966 en un parador fallero en Russafa o, sobre todo, el que dio en el Teatro Principal en 1968 en plena polémica por su participación en Eurovisión.

Este recital, según contaba ayer Gámez, tuvo lugar un mes antes del concurso y entonces Serrat aún no había decidido que quería interpretar el «La, la la» en catalán. Por eso, cuando en el Principal interpretó alguna de las pocas canciones que tenía en castellano en su repertorio, parte del público del teatro le silbó.

Gámez también destacaba ayer otros dos conciertos que Serrat ofreció en el Principal en 1969 para presentar su disco dedicado a Machado, o el de 1972, ya en la Plaza de Toros, junto a Miguel Ríos. En aquella década, Serrat ofreció otros conciertos en el coso de la calle Xàtiva en un formato que incluía a otros artistas. Gámez recuerda, por ejemplo, que en 1974 compartió escenario con Fernando Esteso que, aquel día, tuvo más éxito que el cantautor.

Desde entonces, la Plaza de Toros ha acogido muchos conciertos de Serrat, tanto en solitario como acompañado por Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos o con Joaquín Sabina. En los últimos años ha actuado también en el Palau de les Arts. De hecho, en 2015 y con motivo del 50 aniversario de su carrera, fue el primer cantante de música popular en ofrecer un concierto en la sala principal del edificio, hasta ese momento reservada únicamente para la ópera.

Su último concierto en València tuvo lugar en septiembre de 2018, en este caso en el auditorio de Les Arts, para celebrar el medio siglo del disco ‘Mediterrráneo’.

La gira de despedida que ayer anunció Serrat y que recalará en València a finales de junio de 2022, se llamará «El vicio de cantar 1965-2022» y recorrerá también América Latina y toda España. Este «tour», dijo el músico, servirá para «despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo». «Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga», explicaba el cantante, de 77 años, en una entrevista al periodista Juan Cruz en el diario El País.

«Me despediré, no a la francesa, sino como corresponde»

«Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde», explicaba ayer Joan Manuel Serrat en su entrevista en El País. No se ha ofrecido de momento más información ni fechas sobre las razones de este retiro, que llega tras un período «de inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19».

Serrat, que actuó por primera vez en público el 18 de febrero de 1964 en el programa «Radioescope» de Radio Barcelona, ofreció en febrero de 2020 su último concierto hasta la fecha. Fue como parte de una gira conjunta junto a su amigo y compañero Joaquín Sabina, concretamente el 12 de febrero, en el segundo de los dos compromisos en el Wizink Center de Madrid, donde el artista jienense sufrió una caída del foso que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció ayer a Serrat sus composiciones musicales a través de un tuit con motivo de la retirada del cantante de los escenarios. «Joan Manuel Serrat representa la esencia de nuestra música. Un cantautor y artista, pegado a sus raíces, que hizo de su obra la banda sonora de varias generaciones», ha escrito Sánchez en su perfil de Twitter.