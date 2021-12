El boom de subastas de arte en internet revaloriza a Genovés, Valdés y Ripollés

La crisis del coronavirus casi no se ha dejado notar en las casas de subastas, al menos, desde el fin del confinamiento que mantuvo a todos -compradores y no compradores- encerrados en sus casas. El comercio online, así como la situación derivada de la pandemia, ha estimulado la compra de arte. Es por ello que los clientes son más jóvenes, más decididos y más vanguardistas. Ante este panorama, no es de extrañar que Juan Ripollés, Juan Genovés o Manuel Valdés sean algunos de los artistas más vendidos en las casas de subastas valencianas.

