Hablemos de 'Y yo latiendo'. ¿Qué pretende transmitir con este nuevo tema?

Cuando hago una fiesta con familiares y amigos es muy normal que pase lo que se ve en el videoclip de la canción, que de repente uno agarre el cajón, el otro la guitarra y nos pongamos todos a cantar. Es una canción llena de fuerza y de energía que refleja las muchas ganas que tenemos todo de recuperar la normalidad y poder juntarnos tranquilamente sin mascarillas.

De hecho, los protagonistas del videoclip son sus amigos y familiares.

El rodaje fue muy divertido, nos reímos muchísimo. Es la realidad de cómo somos, tal cual. Además, al estar con mi familia, amigos y músicos ha sido muy fácil en el sentido de conexión entre nosotros, porque era real. También era muy divertido verles a ellos que no están acostumbrados a rodar, y ver cómo estaban nerviosos o sobreactuaban.

También la canción es una oda a la amistad. ¿Qué es lo que más valora de la amistad?

La lealtad y la libertad. Y me alegra que lo reconozcas así porque es totalmente eso.

¿Qué hace que el corazón le lata a mil por hora?

A mí la vida en general hace que el corazón me lata a mil, porque me parece fascinante, así como darte cuenta lo que está sucediendo en general. La adrenalina de la vida, del directo, me hace latir, porque la vida es el mejor escenario que existe.

En la canción dice: «La distancia nos dejó un papel por escribir». ¿Qué papel tiene pendiente por escribir?

Muchos. Si hablamos de canciones creo que la mejor está siempre por llegar, o al menos eso me gustaría pensar. Me queda mucho por vivir, por experimentar, por crecer y, sobre todo, mucho por lo que sorprenderme todavía.

También en 'Siete veces sí' encontramos el tema 'Salto mortal', en el que canta: «Entendemos de un golpe la vida». ¿Qué ha entendido de golpe de la vida?

Yo siempre he tenido una filosofía del aquí y el ahora, pero, precisamente a raíz de esta pandemia, ahora creo que, más que nunca, tenemos que valorar lo que realmente tenemos porque la vida pasa muy rápido. Tenemos que agradecer ya simplemente el punto geográfico en el que hemos nacido, y a partir de ahí nuestra libertades, horizontes y nuestros sueños. Es importante que seamos más empáticos y disfrutemos cuando estemos bien, porque a veces no somos conscientes de los pocos problemas que tenemos.

Hace casi 18 años que se mudó de Málaga a Madrid. ¿Qué le sedujo de la capital?

La vida. Madrid tiene un power y un ritmo vital que me enganchan: ocurren cosas y tú estás ahí, participando. Yo vivo entre Málaga y Madrid, y para mí es el equilibrio perfecto estar temporadas como verano o Navidades en mi tierra en Málaga, y tener luego mis ratitos en Madrid. No podría estar sin la una ni la otra, van las dos de la mano.