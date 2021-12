Diez libros de historia y memorias recomendados para esta Navidad 2021.

Interesantes nuevas miradas a distintas épocas de la historia se codean entre las novedades con memorias y biografías de artistas y escritores.

Historia

‘España. Historia de todos nosotros desde el Neolítico hasta el coronavirus’

Gonzalo Pontón. Pasado & Presente. 35 €

Monumental trabajo de análisis y crítica del veterano y reconocido editor Gonzalo Pontón, que recorre toda la historia de España no desde el punto de vista de mandatarios y poderosos sino de las clases populares y trabajadoras, es decir, el grueso de la población. En su lúcido recorrido desmonta mitos, mentiras y rompe estereotipos.

‘Operación castigo’

Max Hastings. Crítica. 23,90 €

En 1943, el Escuadrón X cumplió su misión secreta: romper las presas del Ruhr e inundar así los cultivos y paralizar la industria del valle alemán. Tras entrevistar a diversos protagonistas, el reputado historiador británico indaga tanto en la operación militar como en los 1.400 civiles que murieron en ella, más de la mitad, presas francesas y trabajadoras forzadas rusas y polacas.

‘Arquitectos del terror’

Paul Preston. Debate / Base. 25,90 €

Con el subtítulo de ‘Franco y los artífices del odio’ y a través de pequeñas biografías de los principales antisemitas y antimasones españoles, el hispanista británico desmonta en su nueva obra las falsedades, ‘fake news avant la lettre’, que estos propagaron justificando el golpe de Estado y las maniobras previas contra la República que llevaron a la Guerra Civil alegando que el enemigo era el contubernio judeomasónico y bolchevique.

‘Doce Césares’

Mary Beard. Crítica. 28,90 €

La reconocida autora británica, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, vuelve en un bello volumen de numerosas ilustraciones con una insólita mirada al mundo clásico. Vean a Nerón tocando el arpa mientras arde Roma y al cruel Calígula mientras Beard analiza cómo el arte ha reflejado durante 2.000 años a ricos, famosos y poderosos de Occidente con la imagen de los despiadados e inmorales emperadores de la Antigua Roma.

‘Vida y leyenda del sultán Saladino’

Jonathan Phillips. Ático de los libros. 34,90 €

Para amantes de la época de las Cruzadas, esta iluminadora biografía de uno de sus protagonistas, el sultán Saladino, que en el año 1187 entraba triunfante en Jerusalén tras vencer a los cristianos y acabó expulsando a los cruzados. El historiador británico descubre la generosidad, compasión y justicia con que se comportó este hábil diplomático a la vez que feroz guerrero.

Biografías y memorias

'Lejos de Egipto'

André Aciman. Asteroide. 21,80 €

El autor de ‘Call by your name’ debutó en la narrativa con estas memorias de infancia, que vivió con su cosmopolita familia en la comunidad judía de Alejandría. El retrato de Aciman captura el misterioso exotismo de la ciudad bañada con un humor que no desdeñaría Woody Allen.

'Cuentas pendientes' / Comptes pendents'

Vivian Gornick. Sexto piso / L’ Altra. 18,90 €

No hay que confundir este libro con un conjunto de reseñas literarias. La escritora neoyorquina vuelve a hacer un revelador retrato de sí misma a través de las lecturas que la marcaron en su juventud –Colette, Ginzburg, Duras- y que ahora relee críticamente para comprenderse mejor.

'El impulso nómada'

Jordi Esteva. Galaxia Gutenbeg. 22,50 €

Escritor, fotógrafo, agitador cultural y por encima todo viajero, Esteva se vale de estas memorias sin tapujos –ahí está el descubrimiento de su homosexualidad y la crónica desacomplejada del 'underground' barcelonés de los 70- para analizar su vocación en perpetuo movimiento.

'Biografías'

Stefan Zweig.

Acantilado. 80,75 €

En este estuche con dos volúmenes se recogen todos los trabajos biográficos del autor austriaco en los que se aprecia especialmente su habilidad psicológica frente a la constatación de los datos históricos. Erasmo, Magallanes, María Estuardo, María Antonieta, Fouché –posiblemente su mejor trabajo- y Balzac son algunos de sus objetivos.

'Joan Miró sota el franquisme'.

Josep Massot. Galaxia Gutenberg. 25 €

En 1940 y huyendo de la Francia ocupada, Miró y su familia se refugian en Mallorca, tras comprobar que el régimen franquista no tiene cargos concretos contra él. Este exilio interior supondrá para el pintor un ninguneo internacional que poco a poco se irá deshaciendo con ayuda de los más grandes artistas norteamericanos de la época.