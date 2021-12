En la presentación de «55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana» no faltaron los discursos reivindicativos como el del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien aseguró que «esta guía es la cartografía de la felicidad», en alusión a la gastronomía y su vinculación con la cultura y la forma de ser de los valencianos.

Sobre la gala, aseguró que «no hay acto sobre gastronomía sin capacidad para emocionar», e hizo una reflexión sobre los valores de la gastronomía valenciana: el coraje y la hospitalidad. «Admiro a la gente que vence al miedo o al menos lo intenta», y añadió: «Toca defender la hospitalidad como Benedetti defendió la alegría».

Por su parte, Lydia del Canto, directora de Levante-EMV, valoró el esfuerzo realizado por los restaurantes a lo largo de estos dos años, y recordó que siguen haciéndolo adoptando las medidas pertinentes, como el certificado covid.

Tanto Santos Ruiz como Quique Dacosta no dudaron en echar la vista atrás en este año «complicado» para el sector. El crítico fue claro en su discurso, poniendo sobre la mesa las escasas ayudas que han recibido los hosteleros a raíz de la crisis sanitaria.

«No nos engañemos, no habéis vuelto a abrir por los mensajes de solidaridad de vuestros clientes, ni por las ayudas, escasas siempre, de la administración», sentenció Ruiz agradeciéndoles directamente a los hosteleros su esfuerzo. «Os pedimos que cerrárais vuestros negocios, acertadamente o no, en favor de la salud de todos, pero sois vosotros quienes estáis pagando ahora esa factura. Es injusto y yo no quiero olvidarme de ello».

Dacosta añadió en su discurso que, a pesar de que la situación del sector es más difícil que nunca, la gastronomía valenciana debe luchar por situarse a la cabeza de la cocina mediterránea, por ello, todos los restaurantes deben remar en la misma dirección.