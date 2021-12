Josep Pla, entre naranjos y arrozales

Josep Pla, el escritor que supo dotar del adjetivo justo y necesario a miles de cosas, seres y lugares, cayó derrotado por el azahar. «Con el olor de la flor del naranjo me ha pasado exactamente igual que con el color de Roma -escribió el autor de ‘El quadern gris’ tras una de sus muchas visitas a València-. Hace muchos años que busco el adjetivo de este color y no lo he encontrado. Con el olor de la flor del naranjo me pasa igual». Es tan importante la frustración de Pla ante la imposibilidad de explicar con una palabra ese aroma «parecido al de las bodas de lujo» que acaba llegando a la conclusión de que la «literatura es un trabajo pesado, lleno de angustias, con obstáculos desagradables».

Pla no supo darle un adjetivo al olor del azahar pero le gustaban los naranjos porque forman, a su juicio, un paisaje «útil, positivo, rentable y concreto». Por la misma razón le gustaba el paisaje de l’Albufera y los arrozales que conoció paseando por los alrededores de Sueca con su amigo Joan Fuster, «uno de los más grandes patriotas-críticos (que son los buenos) del País Valenciano (...) Fuster ve las dificultades. Todo el resto es pura inanidad».

Con este «puro intelectual» que era Fuster y con Francesc Giner, que por aquel entonces era el cronista de Cullera, Pla subió un día a la ermita de los Sants de la Pedra y desde allí pudo ver un paisaje «realmente magnífico» con el mar en calma y una cinta «embobada y verde» de pinadas entre el mar y l’Albufera. También divisó unos grandes edificios de apartamentos que ya apuntaban a los excesos del turismo, y un río Xúquer que «van tirando con poca fuerza impelente, más bien escéptico».

A Pla también le gustaban los valencianos, o al menos los valencianos que él había conocido en sus múltiples viajes. Valencianos como Blasco Ibáñez, Soriano, Lluís Llucía, Ventura, Raimon o el propio Fuster. «Siempre he encontrado a excelentes personas, muy discretas, inteligentes y hospitalarias», escribió.

Echaba de menos por eso que sus compatriotas catalanes -los intelectuales, principalmente- no se hubieran acercado más a València. «La amistad, la unión, los intereses podrían crear un fenómeno histórico importante», señalaba. Y añadía: «Sería para mí agradable que las personas de buen sentido pensaran en estas cosas. Y que pensaran más allá de la consanguinidad, de la lengua, de la historia, de la manera de ser y de vivir, que en definitiva es igual».

València, la ciudad, le había «fascinado» cuando era la gran capital agraria peninsular pero empezó a gustarle menos cuando la ciudad quiso emular el crecimiento de la «Barcelona industrial» o copiar de la mala manera las avenidas de la «Madrid provinciana».

A Pla, el escritor sensual que defendía la gastronomía como una cuestión cultural e histórica, le gustaba la paella, pero parece que nunca dio con el plato adecuado cuando intentó comerla en los restaurantes valencianos. La mejor paella -el autor de ‘El que hem menjat’ también lo sabía-, se come en las casas pero Pla lamentaba que nunca había podido entrar a una vivienda particular para comprobarlo porque los valencianos que él conocía «son una gente absurda: son intelectuales».

De Blasco Ibáñez a Raimon

Todas estas, y otras muchas consideraciones, sobre el país de los valencianos y sus habitantes las escribió Josep Pla en diversas ocasiones y ahora han sido recopiladas en ‘Hem d’acostar-nos més a València’ (Edicions 3 i 4) por el ensayista y profesor de Literatura de la Universitat de Barcelona, Antoni Martí Monterde (Turís, 1968).

Se trata de la interpretación de un libro que hubiera podido ser pero que no fue. En 2018 el editor Eliseu Climent le comentó a Martí Monterde que había llegado a tener en las manos un esquema confeccionado por Fuster con fragmentos de obras de Pla referidos a València. Fuster le había entregado el esquema a Climent y éste se lo había pasado a Josep Vergés, el histórico editor de Pla, con la intención de que hiciera realidad el libro valenciano del autor de Palafrugell.

Pero aquel libro nunca existió. Murió Vergés, murió Fuster, Pla había muerto mucho antes, y el papel desapareció. «Por lo tanto, lo que hemos publicado ahora es el libro que en algún momento soñó Fuster y que yo, sin hacer espiritismo, he tenido que imaginarme cómo hubiera sido», comenta Martí Monterde.

La obra se ha dividido en tres bloques. El primero reúne artículos, notas, «retrats de passaport» y los célebres «homenots» que Pla dedicó a varios escritores valencianos. Ahí encontramos a Blasco Ibáñez, a quien Pla conoció cuando el autor valenciano vivía felizmente decadente en la Costa Azul. El escritor catalán describe a Blasco como un hombre «voluminoso, vital y duro: sus facciones y su gesticulación eran inseparables -a mi entender- del paisaje que le había visto nacer y que tan propiamente había descrito».

«Este retrato es de los mejores que se han hecho de Blasco», considera Martí Monterde, quien también destaca el aprecio que tiene Pla por las novelas locales del autor valenciano -’La barraca’, ‘Cañas y barro’, ‘Arroz y tartana’ o ‘Entre naranjos’, frente a las más internacionales y cosmopolitas. En una carta que le escribió en 1927 al periodista alicantino Carlos Esplá (y que también se incluye en este libro) Pla llega a decir que «los libros valencianos de Blasco son lo mejor que se ha escrito en España en prosa en los últimos treinta años».

«Halaga las novelas valencianas porque describen el paisaje que a Pla más le gusta, el paisaje cultivado, el del valenciano luchando contra la naturaleza para poder vivir de ella», añade Martí Monterde.

Pla también retrata a Azorín («delicioso maestro, providente maestro, cuantos recuerdos de momentos agradables nos evoca su nombre»), Gabriel Miró, Ernest Martínez Ferrando, Sanchis Guarner y el propio Joan Fuster. Respecto a Vicent Andrés Estellés, Pla afirma que «es un gran prosista que escribe en verso». Y sobre Raimon -en cuya casa familiar de Xàtiva pasa unos días «agradabilísimos»-, Pla concluye que el músico es una de las «claves de la sensibilidad popular del país, sobre todo del mundo que sube. Es su gran poeta -és una gran poeta».

Monumentos y mediocridad

«Paisatges i ciutats», el segundo bloque de ‘Hem d’acostar-nos més a València’, recoge varios fragmentos dedicados a las estancias en València, Castelló, Sueca, Alicante o Xàtiva que Pla incluyó en varios de sus libros.

En el verano de 1953 realiza un largo viaje que describirá en el libro ‘Direcció a Lisboa’ y cuyo primer tramo le lleva de Barcelona a València. Camino del «cap i casal» va pasando los pueblos en los que constata el «restablecimiento de la libertad comercial» tras la dura posguerra.

Pla describe así a sus habitantes: «Con sus blusitas negras, los labradores llenan los cafés. Normalmente son gorditos. Las mujeres, en general, son opulentas. Las nenas tienden a tener cara de Mare de Déu. Los labradores discuten sus negocios animadamente. A las puertas de sus casas inmediatas, las mujeres, alrededor de un sedazo arcaico, juegan a las cartas pacíficamente. Tengo en la más gran estima los encantos de la vida habitual. Viajar por esta tierra es para mí agradabilísimo».

Llega a València en una de esas noches de verano en la que sobre la ciudad flota «un ansia de deseo de coito con alguna persona imprecisa e indeterminada». Pla admira el barrio antiguo, «lleno de edificios nobles, magníficos», pero lamenta la València moderna, que a veces se parece a Madrid y otras a Barcelona. «Su mediocridad es total: es una copia pura y simple, una copia, además, mal hecha», escribe. «El resultado -concluye- es muy doloroso, sobre todo entre las personas que creemos que València hubiera podido ser -porque es lo que es-, la ciudad más agraria, más agrícola, de la Península Ibérica».

Tras pasar una mala noche porque su habitación de hotel daba justo a la pared «del frontón de pelota más concurrido» de la ciudad, Pla marchó a Sueca para visitar a su amigo Joan Fuster con quien, paseando por los alrededor de la localidad, discute sobre la utilidad alimentaria del paisaje. Fuster, escribe Pla, es «un hombre que no come nada, que fuma, bebe, escucha música y lee. Yo tampoco como nada, fumo, bebo, no escucho música y leo. Ahora: si yo no como nada, me gusta que los otros coman».

Ambos, Pla y Fuster, se dirigen juntos a Xàtiva, una población que en la que escritor de Palafrugell descubre palacios «de una belleza sorprendente» y pasea por calles en las que «me he encontrado como en Italia, cosa que en mi área lingüística no me había pasado nunca». Pero, apunta también, es una población «que no se ha dado ni la más leve importancia». Advierte que sus habitantes le han parecido «muy imbuidos del espíritu local, pero vagamente interesados por el pasado. La proximidad de la historia hace que no le den ninguna importancia».

«Nosaltres», el «País Valenciano»

El tercer y último bloque con el que Martí Monterde ha estructurado ‘Hem d’acostar-nos més a València’ incluye el epistolario entre Pla y Fuster, la reseña que el de Palafrugell publicó en «El Correo Catalán» de ‘Nosaltres, els valencians’. En una de las cartas Pla le habla a Fuster de la polémica surgida en València por su ‘El País Valenciano’. «Toda esta ola de papeles demuestra que habéis tenido un gran éxito», le dice.

Para Martí Monterde, esta carta permite apreciar la complicidad literaria, paisajística e, incluso política -por el catalanismo- entre los dos. Para el responsable de esta edición, no hay duda de que Pla «entiende las propuestas políticas fusterianas, y que esta comprensión es total y se convierte para él en todo un programa político y cultural».

«Pla y Fuster, juntos en un libro... no podría ser más buena idea», escribe Antoni Martí Monterde en el prólogo de «Hem d’acostar-nos més a València». «Este libro -señala a Levante-EMV-, muestra la amistad entre las dos grandes figuras intelectuales que han escrito en catalán en el siglo XX. Es una complicidad que tiene que ver con lecturas compartidas como la de Montaigne». La complicidad es incluso ideológica. «Fuster es un conservador de izquierdas que intenta mantener las tradiciones valencianas y Pla es un conservador no tan de derechas con afán de mantener un mundo, el de l’Empordà, que desaparece. Son pensamientos conservadores pero nunca reaccionarios».