Santiago Auserón: "La música actual es como comida basura"

Santiago Auserón —Juan Perro desde que se disolvió la esencial banda del rock nacional que fue Radio Futura— se muestra tan entusiasta con el oficio de músico como crítico con el negocio de las multinacionales.

Tras la situación que hemos vivido los últimos dos años, con la pandemia y el confinamiento ¿quién tiene más ganas de música en vivo, el público o los músicos?

Todos tenemos las mismas ganas. Pensábamos que la precaución al salir de la pandemia iba a enfriar los conciertos, pero la respuesta es totalmente contraria. El público quiere cultura, trabajo artístico, ideas y sonoridades. Los músicos, ni te cuento: hemos resistido y tenemos ganas de hacer más hermosas las canciones y mejorar el contacto con el público.

¿Cómo ha convivido con la música en este último año y medio?

Los músicos no hemos dejado de estudiar ni practicar, ni de escribir ni componer. Yo he hecho un disco que espero que esté en primavera, con la misma formación de «Cantos de ultramar». Al no tener que viajar dediqué más horas a la escritura, a la guitarra, a canciones nuevas. Hacía mucho tiempo que no iba tan rápido con la composición.

Usted sabe mucho de rock latino, y dejó su testimonio en la serie documental «Rompan todo», que viaja por la historia del rock en América latina. ¿Aún le queda algo del rockero que fue?

Me queda mucho de rockero, viejo rockero inevitablemente. Aunque me haya acercado al son cubano y ahora trabaje con músicos de jazz, no he dejado de ser rockero. El pulso, el latido básico, es de rock and roll. En mi caso esa esencia viene enriquecida por la búsqueda de las fronteras, con una inclinación muy importante hacia el son tradicional cubano y el jazz.

¿De rock está más que aprendido y de jazz aún tiene que aprender?

Los músicos de jazz con los que trabajo son mi universidad musical. Yo no soy jazzero, pero soy un amante del jazz. Es el género musical que desarrolla el máximo de inteligencia sin salir del formato de la canción popular. Y para un rockero el jazz es también una escuela formidable porque el rock tiene virtudes propias a las que el jazzero no debe volver la espalda.

Pero hoy el rock no trasciende, no agita conciencias. Ya no mola.

Al rock lo han echado del negocio deliberadamente. Las multinacionales, hoy reducidas a tres, Warner, Sony y Universal, han apartado a la música independiente, experimental y creativa. Hoy los que quieren controlar el negocio han echado fuera al rock y al jazz para dedicarse a hacer pasta en grandes cantidades a toda velocidad con la música más facilona y banal. El negocio de la música ahora mismo es un factor de destrucción de cultura que dibuja un horizonte muy oscuro para las nuevas generaciones. La música actual es como comida basura que no dejará huella alguna en el futuro.

¿No hay hoy otra música que pueda volver a tener el impacto social y cultural que tuvo el rock?

Le dejan sin espacio en los medios. Esas multinacionales se prepararon con tiempo para la época de la digitalización para quedarse con el dominio absoluto de la difusión de música digital e ir echando fuera a los artistas que consideraban marginales. Si los medios de comunicación permitiesen el acceso a la música más interesante, las cosas serían de otro modo.

En una larga carrera musical como la suya y a los 67 años, ¿le quedan metas por alcanzar?

Con avanzar un poquito me conformo. Hace unos días terminé de grabar guitarras para el nuevo disco y la tensión de preparar ese trabajo no me deja dormir. Me conformo con la satisfacción de decir que a mis 67 años he mejorado con la guitarra.