"Ha llegado el momento de contaros algo importante". Así empezó El Kanka a explicarles a sus numerosos seguidores la decisión que había tomado a través de un comunicado en sus redes sociales. El malagueño ha decidido "irse por un tiempo indefinido", aparcar los compromisos profesionales para dedicarse a lo más importante de todo, a vivir. "El cuerpo me está diciendo: 'Detente'. ¡Toca vivir! Cosas de los vivientes", explica.

"No haré conciertos, ni entrevistas, ni colaboraciones ni publicaré en redes hasta nuevo aviso"., avisa Juan Gómez Canca. Y es que lleva mucho, muchísimo en sus espaldas, los triunfos y fracasos, éxitos y sinsabores propios de una carrera hecha desde abajo, sin más ayuda que las canciones y quienes las quieren escuchar. Así lo detalla el propio autor en su comunicación a los fans: "Llevo 10 años de gira ininterrumpida. Más, si contamos los inicios en bares, antros y demás. Han pasado tantas cosas que para contarlas todas necesitaría otra vida". ¿Cuáles? Él mismo cita algunas: "He cantado para 3 personas y para 60.000, he dado 8 conciertos en 8 días, me he pinchado urbason en Cádiz para cantar en el Falla porque estaba enfermo, he pasado de ir sólo con mi guitarra a llevar un equipo de 13 personas, he cantado con la barriga chunga, sin dormir, resfriado, con jet lag, triste, con mi padre recién fallecido, de resaca, con ansiedad y con vértigo, he llenado el Wizink Center en Madrid y he suspendido un concierto porque no vino nadie". Mucha tralla encima, desde luego.

Más ganas

Y continúa Juan Gómez Canca: "Este cantante que nunca ha parado de cantar os dice: Paro de cantar. Desaparezco de las redes y los escenarios por un tiempo para volver con más ganas y, por supuesto, con material nuevo que ya me quema en las manos. Tengo 28 canciones inéditas, de las que elegiré unas 12 para el próximo disco". De hecho, acompaña la despedida con uno de esos temas, para, como dice, no despedirse a la francesa. Éste es: 'Propósitos de año nuevo'. El suyo ya lo conocemos.

Hace unos días, El Kanka ofreció una entrevista con La Opinión de Murcia en la que, a toro pasado, ofrecía algunas pistas de la decisión de retirarse por un tiempo de los escenarios. Cuando se le preguntaba por cómo se imaginaba su 2022 "ideal" respondía: "Pues no tengo planes más allá de grabar disco... Pero espero concentrarme mucho en él, y también sacar tiempo para descansar, desconectar, componer más y estar con la familia".

Curiosamente también se le preguntaba por la gira de despedida de Serrat, uno de sus ídolos, y contaba: "Me parece que se lo ha ganado. Lleva toda su vida en los escenarios y me parece lógico que quiera descansar. No obstante, siempre da pena pensar que ya no lo veremos más en directo".

Ayer, su mensaje para sus seguidores finalizaba así, con ese humor que siempre ha caracterizado a este malagueño que se lo ha currado todo con sudor y sonrisas: "Os voy a echar de menos, pero recordad: Esto no es un adiós... Sólo es un hasta nunca. Ah, no, perdón. Un hasta luego, un hasta luego". Hasta entonces, hasta cuando quieras y te dé la gana, Kanka, a vivir, que te lo has ganado.