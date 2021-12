Miró inspira la nueva apuesta de la animación valenciana en los Goya

La obra de Joan Miró, uno de los artistas clave del arte del siglo XX, ha servido de inspiración a la productora valenciana Hampa Studio, ganadora de un Goya por la cinta de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas (2018).

El estudio, ubicado en el Paque Tecnológico de Paterna, intentará llevarse otro «cabezón» el próximo 12 de febrero en València, pero esta vez, con una película de animación infantil. «Nosotros solemos hacer series infantiles y juveniles, pero los largometrajes solemos orientarlos hacia el público adulto. Que estemos nominados con un proyecto así dice mucho de la sensibilidad de los académicos. La animación es para todos», explica Álex Cervantes, CEO de Hampa Studios, ya que Mironins, que así es como se llama la película, está dirigida para un público muy especial, de 3 a 8 años. «Incluso más jóvenes», recalca.

«Hemos hecho muchas pruebas para adaptarnos a este público. Hemos puesto clips a niños pequeños para ver su reacción, con la intención de resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, para decidir si los Mironins iban a hablar o no. Al final, decidimos que solo hablarían con la palabra ‘miro’. Los niños se partían de la risa», explica Cervantes. Aunque Hampa Studio ha partido de una ventaja: su experiencia divirtiendo a niños de preescolar con proyectos como «Cry babies», que se emite también en Youtube. «Este portal nos da la posibilidad de comprobar en tiempo real si un capítulo gusta o no a los niños. Eso te da un buen margen de maniobra para cambiar guiones o perspectivas».

Mironins narra la aventuras de tres personajes: Blu, Low y Ro. «Cada noche, cuando el museo de Joan Miró cierra sus puertas y los visitantes se van a sus casas, tres gotas de pintura cobran vida en los cuadros del pintor. Son los Mironins, tres amigos que viajan de obra en obra para vivir aventuras junto a otros personajes surrealistas». Según Cervantes, «la animación de la cinta se caracteriza por la simplicidad. Los personajes se mueven sobre fondos muy sencillos, que son blancos o de colores primarios. La presencia del arte de Joan Miró hace que el proyecto sea muy rico visualmente. A los niños les engancha mucho», asegura.

Los personajes, como tal, nacen del libro de actividades infantiles Mironins, un llibre per a jugar i aprendre amb Joan Miró, de Anna Carretero, Marcela Hattermer i Anna Purroy, tres trabajadoras de la Fundación Joan Miró. Los cineastas Miquel Mas y Celia Rico vieron un ejemplar y quisieron llevar la historia a la gran pantalla. Los dos contactaron con Hampa Studio en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. El proyecto ha estado en manos del estudio valenciano durante cinco años, en los que Hampa ha ganado un Goya y una pandemia ha zarandeado los pilares del sector. «Sacar un proyecto de animación tan potente como este cuesta mucho, sobre todo, tras la pandemia», señala Cervantes. Aunque no ha salido todo malo. «Si algo nos ha traído el virus es que el interés de algunos artistas por hacer proyectos en animación ha aumentado, ya que durante los primeros meses de la pandemia no se podía salir, por ejemplo, a grabar un videoclip. En general, ha sido un año difícil para vender producciones y conseguir financiación».

Ruta de festivales

Miquel Mas y Txesco Montalt son los directores de la cinta, mientras Cristina Broquetas y Celia Rico han sido las encargadas del guion. Rico compaginó Mironins con la grabación de Viaje al cuarto de una madre, nominada a cuatro premios Goya. Actualmente, prepara dos películas, Los pequeños amores y La buena letra, la adaptación de la novela del valenciano Rafael Chirbes.

La película ya ha participado en el Atlàntida Film Fest, en el Cinekid de Àmsterdam, en el Serielizados Film Fest de Barcelona y Madrid. Además de los Goya, Mironins también está nominada en los Premios Gaudí.

La película es una producción de Cornelius Films, Wuji, WD, Hampa Studio y Peekaboo, con la participación de RTVE, Ketnet, TV3 y À Punt.

Los tres protagonistas de la película despiertan cada noche, cuando la Fundación Joan Miró cierra, para huir de su cuadro y recorrer los pasillos del museo. Es entonces cuando interaccionan con las figuras de los cuadros y esculturas de Miró.