Franckistas en L’Almodí

Eres «franckista?». Pues no, por supuesto, responde el interlocutor sorprendido. «Pues entonces no te va a gustar el recital». Conversación del violinista Enrique Palomares poco antes del comienzo del recital que ofreció el sábado en l’Almodí junto con el piano cómplice y en absoluto «acompañante» de Óscar Oliver. Tanto monta, monta tanto en un programa de tantas exigencias para ambos instrumentistas, culminado con una radiante y dichosa versión de esa obra maestra del repertorio violinístico y de todos los demás que es la sonata que César Franck concluye en 1886, pero ya planeada 27 años antes, dedicada y estrenada por Eugene Ysáye.

Nadie que el sábado escuchara la versión que regalaron Palomares y Oliver podría no ser «franckista», apasionadamente «franckista». Sus cuatro movimientos, que son una reflexiva narración de la vida, con un luminoso último tiempo que dan ganas de volver a nacer, fueron revividos por ambos artistas con esa serenidad natural e implicación instrumental propia de los verdaderos artistas. No era música de cámara, era la felicidad contagiosa de dos músicos involucrados y fusionados en un único sentir, casi un solo instrumento conformado por las cuatro cuerdas del violín y las 88 teclas del piano. El concierto, «en memoria de Mariano Oliver», fallecido pocos días antes y padre de Óscar Oliver, no podía rendir mejor homenaje que con el relato y canto a la vida que es la franckiana y nada franquista ‘Sonata’ de César Franck.

Fue el final radiante de un programa todo él sobresaliente. De fuertes aromas franceses. Desde la revolucionaría y breve ‘Sonata para violín’ que compone Debussy en 1917, al final ya de su vida singular, a la eclosión raveliana, personificada en su ‘Segunda sonata para violín’, compuesta solo diez años después de la de Debussy. Un abismo estético y vital de dos compositores tan frecuentemente vinculados cuando en realidad son tan diferentes como puedan serlo Falla y Albéniz. De la vaporosa libertad de Debussy a la milimétrica perfección raveliana. Versiones bien maduradas en las que nada hizo pensar que era la primera vez que Palomares y Oliver tocaban por primera vez ambas genialidades. Maestros a la primera. Maestros de primera.

Tres obras rotundamente geniales, definitivamente novedosas. Interpretaciones marcadas más por el sentir que por la acotación; por la intuición más que por el rigor inerte del pentagrama. El virtuosismo imprescindible y de alto voltaje que requieren estas tres sonatas capitales del repertorio violinístico quedó relegado a su función de soporte y servidor de la música. Enrique Palomares, concertino de la Orquestra de València desde 2001, hizo gala de su talento y raigambre violinística. La falta de ambición y el gusto entrañable por las raíces probablemente no sean ajenos a que su arte no haya querido involucrarse en el estrépito de una carrera de solista internacional.

Todo, después de este tricolor canto a la vida en tres sonatas, se prolongó fuera de programa con la sencillez de una cancioncilla de juventud de Debussy. Apenas contaba 18 años cuando compuso ‘Beau soir’, para voz y piano, sobre un poema de Paul Bourget. ¿Qué mejor que, al final, volver a la juventud? Aún quedaban veinte años exactos para que el verista Puccini estrenara, en 1900, ‘Tosca’ y su ‘Adiós a la vida’.