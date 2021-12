La hora del Bellas Artes: "O museo puntero o contenedor de cuadros"

El director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel, reivindica la «autonomía» administrativa y jurídica respecto al Estado y la Generalitat para garantizar que la pinacoteca de titularidad estatal gestionada por la Generalitat «vuelva a ser la segunda en importancia de España». «Hay que plantearse si la sociedad valenciana quiere que caminemos hacia un museo acorde a la riqueza de su colección», indicó Pérez Tornel a Levante-EMV antes de su conferencia anoche en el Club Encuentro. «Pensar si queremos que el Bellas Artes siga siendo un contenedor de cuadros o queremos que sea una institución puntera, independiente, innovadora y situada entre los mejores museos de Europa», añadió.

González Tornel insistió en ese discurso durante la conferencia que se titulaba precisamente «Pasado, presente y futuro de la segunda pinacoteca de España». Para el director, este título oficioso se ajusta a la realidad si hablamos de la colección artística, pero le falta el presupuesto y la independencia institucional que sí tienen el Museo d’Art de Catalunya, el Bellas Artes de Bilbao y el de Asturias, que gracias a eso son ahora «las principales pinacotecas de España después de El Prado».

Según indicó el historiador, para recuperar su posición principal el antiguo San Pío V no puede seguir siendo una parte integral de la administración de la Generalitat: «Tiene que ser una figura jurídico-administrativa independiente y con un presupuesto digno que en la actualidad no lo tiene».

El futuro inmediato del Bellas Artes pasa por la aprobación del plan museológico y la reforma del entorno del museo. «Pero esto no va a cambiar nuestro estatus -subrayó González Tornel-. Hará que las cartelas de las pinturas sean de mejor calidad, que haya una mejor distribución de los interiores y que la parte trasera sea mucho más agradable para los visitantes, pero el museo seguirá siendo el mismo».

Sin una autonomía jurídica ni administrativa que sí tienen por ejemplo el IVAM o Les Arts, la pinacoteca no tiene un presupuesto propio (tiene una partida propia en el presupuesto de la Generalitat) y no puede solicitar una aportación directa del Estado como sí hacen las otras dos instituciones.

«Tampoco puede recibir capital privado porque no tiene una figura jurídica que le permita tener un CIF o una cuenta corriente o un sitio en el que poner dinero -añade González Tornel-. Tampoco puede cobrar entradas, ni vender objetos de merchandising ni publicaciones. Tampoco puede liderar proyectos de investigación en convocatorias públicas con financiación de la Generalitat, del Ministerio o de Europa. No puede firmar convenios con otras instituciones. No puede hacer nada».

Además de la autonomía administrativa que beneficiaria económicamente a la principal pinacoteca valenciana, González Tornel asegura que el cambio jurídico también le aportaría al Bellas Artes una autonomía científica que redundaría en su prestigio. «Las decisiones científicas deben estar exclusivamente en manos de personal técnico, y cuando estás incrustado dentro de la administración general puede darse eso o no -indicó el director-. Hay que velar por construir una institución que funcione de manera científica y autónoma y que tenga una capacidad de maniobra autónoma».

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, y el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Tornel, presentan hoy la colección de pintura legada por Rudolf Gerstenmaier que se incorpora a la colección permanente de la pinacoteca.

El conjunto de 41 obras cuenta con pinturas de Van Dyck, Goltzius, Brueghel El Viejo, Joost de Momper El joven y Martin de Vos. También incluye a la ‘Virgen de Cumberland’, una obra que en los últimos años había sido atribuida a Rubens y que un informe reciente de Alejandro Vergara -jefe de conservación de Pintura Flamenca del Museo del Prado-, indica que es del taller del genio barroco.

«Es un cuadro inspirado en obras de Rubens, pero con detalles que lo distancian de la producción autógrafa del maestro (los pliegues de los paños, la uniformidad del cabello del Niño Jesús, las piernas del Niño, su mano izquierda, la mano derecha de la Virgen)», señala Vergara.

La donación al Museo de Bellas Artes de la colección Gerstenmaier se hizo pública el pasado marzo tras la muerte por covid-19 del coleccionista alemán.

La colección, indica el informe encargado por la Junta de Valoración de la Conselleria de Cultura para aprobar la donación, «incluye algunas atribuciones incorrectas, y bastantes obras sobrevaloradas. Si no tenemos esto en cuenta -es decir, si se consideran las obras en sus justos términos- se trata de una colección interesante, con algunas obras notables».