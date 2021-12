La exposición 'Yo fui a EGB' calienta motores en los cines Kinépolis de Heron City Paterna (Valencia) antes de que abra sus puertas al público a partir de este viernes 17 y hasta el 27 de febrero.

Esta muestra permite hacerse una foto abrazado a Espinete o Naranjito, junto a los Gremlins o E.T., así como simular ser uno de los integrantes de Verano Azul montado en una de sus bicis, cantarle "no se ría, no se ría" a la mismísima Bruja Avería, acercarte al quiosco de 'chuches' con la paga en la mano y "sentirte como uno de los concursantes del 'Un, dos, tres'.

'Yo fui a EGB' propone un paseo por los juegos, la moda, la cultura e incluso los hogares de los años 70, 80 y 90, con una fiel recreación de la decoración y el estilo de vida de aquellas generaciones que jugaban a las canicas en la calle, escuchaban a Alaska y Dinarama y pasaban el rato con el 'Quién es quién' o el 'Cinexín'.

Para que los visitantes se metan en el papel, los actores les guiarán a través de un recorrido interactivo y les harán partícipes de situaciones y juegos representativos de cada época y lugar con una profesora en el colegio, un presentador de televisión en la zona de ocio y muchas más sorpresas.

Además, la exhibición recrea estancias y lugares como una cocina y un salón de los años 80 o un aula de EGB, espacios en los que empaparse de juegos, música e incluso sensaciones como el tacto y el olfato. Se trata de una experiencia inmersiva en la que, durante aproximadamente una hora, los visitantes viajarán al pasado a través de distintas experiencias.

Aunque está diseñada para que los que vivieron su infancia entre los 70 y los 90, se trata de una actividad ideal para vivir en familia y para contarle a los más pequeños cómo era la vida de sus padres cuando eran niños y lo diferentes que eran las escuelas, los juegos y el día a día, avanzan dos de los creadores de este "fenómeno", Jorge Díaz y Javier Ikaz.

'Yo fui a EGB' nació como una página de Facebook que mostraba la nostalgia de aquellos que cursaron la Educación General Básica. Muy pronto comenzó a crecer con miles de seguidores y pasó a ser una web, una colección de libros y a tener presencia en otras redes, aunque por encima de ello convirtió en una comunidad formada por todos los que quieren recordar y compartir cómo era la vida en "aquellos maravillosos años". Desde los colegios, la vida cotidiana, el cine y la televisión a los lugares de ocio y los juegos de la época.

Metrópoli ha sido la encargada de convertir los exitosos libros en una exposición que se inauguró en Gijón, ha pasado por Madrid y que llega a Valencia a partir de este viernes. La acoge Kinépolis tras los éxitos de afluencia cosechados con 'Bodies Revealed' y más recientemente con 'Titanic The Exhibition'.