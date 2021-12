Acaso el mejor concierto desde…

H a llovido mucho desde entonces, pero no es exagerado afirmar que el concierto que el miércoles ofrecieron la Orquestra de València y su titular Alexander Liebreich ha sido el mejor desde el dirigido en septiembre de 2013 por Gustavo Gimeno. Un programa con dos obras interpretadas por primera vez, y coronado con una impactante versión de la «rapsodia». Taras Bulba de Leoš Janáček, fue base y clave de esta actuación brillantemente dirigida, cuya redondez quedó completada con la presencia solista del madrileño Pablo Ferrández, un as del violonchelo contemporáneo que cargó de detalles y sentidos el Concierto en Do mayor de Haydn y el de Korngold, formulado en la misma tonalidad y que se escuchaba por primera vez en los atriles de la Orquestra de València. Hasta las documentadas, inteligentes y nítidas notas al programa de César Rus marcaron un punto de excepcionalidad.

Habla precisamente Rus de la obra que abrió el programa, apenas unos melodiosos y llanos pentagramas del «Arriaga» valenciano, el compositor Francisco Cuesta, fallecido en 1921 cuando estaba a punto de cumplir los 31 años, y cuya música, según refiere Rus con palabras de López-Chavarri, «tiene el sol de València, brillo y alegría». No es el caso de Impresiones de la huerta de València, página tenue impregnada de «soberana sensibilidad», estrenada en el Teatro Principal, el 17 de mayo de 1917 y ahora recuperada por Liebreich y sus músicos valencianos. También Haydn hubiera aplaudido la virtuosa interpretación que de su Concierto para violonchelo en Do mayor protagonizó Pablo Ferrández, actual artista en residencia de la Orquestra de València. Extrajo oro puro de su brillante Stradivarius Lord Aylesford, de 1696, con un sonido pletórico de registrosy un dominio instrumental natural y de alta escuela que asomó con específica fuerza solista en las cadencias. Contó, además, con el acompañamiento de un Alexánder Liebreich que se mueve como pez en el agua en el terreno clásico. Tras la pausa, Ferrández hizo gala de su versatilidad y amplitud de miras con el breve Concierto para violonchelo de Korngold. Apenas quince minutos de música nacidos a partir de materiales propios extraídos de la banda sonora que compuso para la película Engaño, de Irving Rapper, protagonizada en 1946 por Bette Davis y Paul Henreid. Fue el final de una actuación en la que Ferrández dejó patentes las razones por las que ha escalado al podio de los mejores violonchelistas. Muchos aplausos, bravos y reiteradas salidas a saludar al final de la actuación no bastaron para propiciar un bis tan deseado como quizá excesivo después de tocar dos conciertos en una misma actuación. Desde su llegada,Alexander Liebreich no ha dejado de expresar y reivindicar su fascinación cercana por la música del moravo Leoš Janáček, compositor infrecuente en los atriles de la Orquestra de València, pero que en marzo de 1999 hicieron escuchar la magistral Misa Glagolítica de la mano de Manuel Galduf. Poco tiene que ver aquella formación orquestal con el conjunto que el miércoles protagonizó una versión de Taras Bulba de poderoso sentido narrativo -Gógol-, cargada de empaque instrumental y suntuosidad expresiva. Desde el podio, Liebreich ahondó en la naturaleza dramática de los tres movimientos, de las tres secuencias que configuran el opulento tríptico gogoliano. A pesar de la cortedad de ensayos -tres y general-, apenas se percibieron desajustes o imperfecciones en una profesionalizada lectura en la que los mejores solistas de la Orquestra de València no desaprovecharon las muchas ocasiones de lucimiento que brinda la partitura. Excesivo pormenorizarlas, así que mejor concentrar el aplauso al solo de flauta de Salvador Martínez y en el trabajo de Liebreich. En apenas unas semanas, el nuevo titular ha reconvertido a la fracturada y desmotivada OV en un conjunto rico en ilusiones y empaque. Bravo y que dure.