"Debe ser duro hacer reír y al llegar a casa ponerse a llorar"

La pérdida de la chispa del amor y una crisis conyugal lleva a los personajes de Paco León y Miren Ibarguren a entrar en una guerra de divorcio por la no custodia de sus hijos en la comedia de Dani de la Orden «Mamá o Papá» que hoy se estrena.

¿Para escalar profesionalmente los niños son un problema?

Lo son si no estas preparado para el trabajo que suponen. Para mí, ahora, serían un problema porque no estoy dispuesto a invertir tiempo de mi vida en otra persona que no sea yo o mis amigos.

¿En las separaciones son los niños el problema o el problema son los mayores?

En esta peli el problema son los padres que utilizan a los niños como arma arrojadiza. Creo que esto se puede trasladar a muchos divorcios donde los niños son casi una moneda de cambio y una estrategia. Por un divorcio no debería desmoronarse una familia

Ahora que la risa se cotiza al alza, llega «Mama o papá» para incentivar al público a regresar a las salas.

Cualquier película está hecha para esto aunque hay pelis que son más comerciales que otras. Uno no hace una peli para que solo la vean diez mil personas. Sabemos que una comedia con actores potentes y con un concepto claro funciona. La comedia es un género que anima a la gente a ir al cine. Respecto al miedo por ir al cine no lo entiendo y eso que yo soy el tipo más hipocondriaco del mundo. Soy el más acojonado pero creo que hay que normalizarlo. Si cogemos aviones, trenes y vamos a discotecas no entiendo por qué no se va a ir al cine. Además ya no hay estrenos masivos y desgraciadamente ya no se ve lleno el patio de butacas.

¿Cómo se consigue ser uno de los directores más taquilleros y rentables? ¿por hacer buenos casting, por tomarle el pulso al espectador...?

No sé lo que la gente quiere ni creo que se hagan películas con esa finalidad, pero todos sabemos qué es más o menos comercial. Si haces un drama nórdico tienes menos posibilidad de hacer una buena taquilla que si haces una película familiar. «Mamá o papá» tendrá más alcance que una película de autor.

¿Satisfecho con el producto final?

Esto no me pasa nunca y no lo digo porque sea muy exigente, simplemente porque las pelis nunca acaban siendo cien por cien lo que yo tenía en la cabeza.

Entre otros actores, en esta película dirige a Paco León que también es director. ¿Ha habido duelo de egos?

No, porque yo el ego no lo tengo muy activo y he visto que Paco tampoco. Todo lo contrario. Soy muy transparente y lo importante era hacer la mejor película posible, si eso implica que Paco, con sus habilidades de director, me echaba un cable en una escena pues bienvenido. Sí que es verdad que estaba nervioso por un tema casi de admiración porque a Paco como actor lo admiro muchísimo y como director ha hecho peliculones que me flipan y eso me hacía tenerle un poco de respeto.

Estrena hoy y tiene dos películas en puertas, «Loco por ella» y «La mejor navidad de mi vida». ¿O trabaja mucho o es muy productivo?

Sí, quizás habrá que hacer un ligero parón.

Su nombre se vincula directamente al éxito de la serie «Elite» pero, además de películas, series, documentales y videoclips de Bisbal o Leiva, ha escrito un libro...

Solo me falta hacer ganchillo. Soy un culo inquieto.

Usted que trabaja con actores que hacen comedia, ¿cree que detrás de esas sonrisas se esconden muchas miserias?

Todos escondemos miserias y cada uno atraviesa por una lucha personal que, en el 90% de las veces, no decimos, mucho menos en un rodaje y mucho menos delante del público. Debe ser muy duro hacer reír cuando llegas a casa y lloras, pero eso está implícito en cualquier trabajo. Todo depende de la salud que cada uno pueda tener.

Sería una lástima que a Verónica Forqué solo se le recordara por su paso por Masterchef.

Lo sería. Pero vamos a lo fácil. Somos escabrosos y parece que a la gente le gusta más publicar la memez de un programa de cocina que otra cosa. La mezcla entre el sensacionalismo y buscar lo más sucio ha estado siempre.