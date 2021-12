Miguel Ángel Herranz, pedagogo y catedrático de piano del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, falleció el pasado jueves. Herranz fue maestro de muchos de los pianistas profesionales valencianos surgidos desde la década de los 90. Curiosamente, Herranz aprendió a tocar el piano en este conservatorio ya que su padre trabajaba allí como portero.

Además de la docencia musical, Herranz fue también pianista en varias formaciones valencianas de rock y pop de los años 60 y 70. Entre otras, Herranz formó parte de los Top-Son cuando la banda formada por Vicente Castelló y Pascual Olivas (y de la que también había formado parte Bruno Lomas) decidió crecer hasta quinteto con la inclusión de José Escrivá (bajo), Alberto Gómez (batería) y Herranz a los teclados y el piano. Aquel mismo 1964, con el grupo aún bastante desajustado, grabaron, entre otras, una versión del «Oh, pretty woman» de Roy Orbison, y el disco: «Me Has Cazado» (La Voz de su Amo, 1965) con versiones de «You really got me» de The Kinks, y de «Rag Doll». Pero sobre todo es recordado por el tema «Viva la gente», el más famoso del grupo, que posteriormente ha sido incluido en numerosos discos recopilatorios de discos sesenteros.

A continuación Herranz estuvo en Los Huracanes, otra banda valenciana a la que antes que él había recalado Pascual Olivas. Tal como recordaba ayer el líder de Los Huracanes, Víctor Ortiz, Herranz se hizo cargo del bajo en algunos de las mejores grabaciones del grupo, como «Carnaby Street», «Tarta de Merengue» o «Otilia y Rafael».

Tras dejar Los Huracanes, Herranz recaló en otra de las bandas más importantes de la década de los 60 y 70 en València, Els 5 Xics, encargándose de nuevo de los teclados.

Mientras tanto, Herranz continuó sus estudios de piano hasta que entró como profesor en el Conservatorio Superior de Música de València, y también trabajó en el conservatorio de Alicante.

En 2014 participó en lasjornadas dedicadas al pop valenciano de los 60 celebradas en la Nau junto a otros compañeros de generación como Pascual Olivas, Vicente Gay o Vicente Buig «Sento».