La expectación se masticaba en el polígono industrial de Almàssera en la noche del sábado. Se percibía una extraña tensión ilusionada que insuflaba vida a las sórdidas y silenciosas calles que separan naves, almacenes y factorías, febriles de tráfico y actividad durante la jornada laboral. No era para menos. El concierto del trío berlinés de darkwave, Pink Turns Blue, había cambiado de fecha dos veces por la situación pandémica y las restricciones derivadas de ella. Así que esta tercera cita se vivía como una victoria para la multitud de aficionados al rock tenebroso que hacían cola en la puerta de Rock City para enseñar sus pasaportes covid y experimentar una revisión de su propia juventud. Adolescencias vividas durante la segunda mitad de los ochenta, venerando los sonidos del afterpunk y el rock gótico, convirtiendo a València en una de las ciudades que más cariño y respeto profesaron por ese género de música alternativa.

Ambros Chapel son un fruto de aquel idilio. Los valencianos, primera actuación de la velada, han conseguido una compacta y comprometida base de aficionados que no dudaban en confesar haber acudido al evento atraídos, sobre todo, por su presencia. Con una calidad fuera de toda duda y con la sobriedad por bandera, levantaron sus torres de solemnes tinieblas, rasgadas por la cuchilla de sus hirientes guitarras, electrizando el ambiente gracias en gran medida a su nuevo miembro. La gravedad melódica del grupo, el ritmo marcial y profundo de su sección rítmica y la voz melosa pero envenenada de su cantante se enriquecían, pese a la lógica falta de rodaje, por los agudos y ululantes coros del nuevo guitarrista, que estrangulaba su herramienta hasta hacerla sollozar como a una banshee. Tienen disco nuevo, pero por cuestiones ajenas a su voluntad todavía tardará unos meses en ver la luz. Promete ambición e intensidad a tenor de los adelantos que ofrecieron, y se convertirá en un digno sucesor del soberbio Portraits.

La sala, una diáfana bombonera que suena como un cañón y que parece diseñada y construida desde la adoración por la música en directo, se iba llenando de existencialismo lacerante, de una épica doliente y sobrecogedora como un mausoleo de mármol y sombras. La legión de luto y plata, adornada con hebillas, punteras y tachuelas, acogió con una ovación la tan esperada y postergada aparición de Mic Jogwer y su legado de ensoñaciones turbias, melodías sencillas y ritmos maquinales y palpitantes.

El cómitre marcaba con furia, le acompañaba en cada golpe un bajo tridimensional, altísimo de volumen. La guitarra, chirriante y llena de matices, corría pareja a una voz sentida y cálida, matizada por algunos teclados programados. Los cuerpos se mecían con la hipnótica monotonía de las melodías densas, oscuras y minimalistas de una banda de culto cuya leyenda queda lejana, pero que acaba de publicar Tainted, con las tremendas “Never give up” y “You still mean too much to me”, que sonaron junto a clásicos como “Master is calling” y “Missing you”. Música básica pero honrada, con un tirón incontestable para una generación de valencianos que agradece estas canciones sombrías, francas, escuetas, precisas y sinceras, porque ya está de vuelta de todo y no tiene tiempo que perder.