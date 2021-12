‘Llar’, el nuevo trabajo de Neus Ferri, verá la luz el 21 de enero y que está compuesto en su mayor parte por canciones en valenciano. «‘Llar’ es sin duda el disco más íntimo que he sacado hasta ahora. He pasado algo más de dos años componiendo libremente, sin idea de que tomara ninguna forma concreta y lo que ha ido saliéndome de dentro ha sido cantarle a las cosas y personas importantes. En ‘Llar’ le canto a mi familia, a los que han estado antes y los que vendrán, al amor, a la esperanza, al duelo, a la conducta humana y a la vida. Es un disco sentido y sobre todo es una vuelta a casa, tanto por lo que me trae emocionalmente escribir y cantar en mi lengua, como por la auto-validación que para mí ha supuesto todo el proceso. Em reconec i me n’alegre, sóc i seré llar». afirma la cantante.

El primer sencillo se titula «Au» y habla de darle a la vida una menor gravedad, como rezaba el anterior single de la cantante, de reconocer errores y méritos a lo largo del camino vital, de relativizar la importancia de algunas cosas y darles valor a las que realmente lo tienen. La potencia vocal de la alcoyana se envuelve en este caso por la producción y los arreglos de Blai Antoni Vañó y de Héctor Tirado.