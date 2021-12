La Gran Esperanza Blanca cumple 35 años, la cotización mínima para optar a percibir la máxima pensión cuando te jubilas. Cisco Fran ha currado de sobra para esa empresa de fantasía que se llama rock and roll y sabe que, para un obrero de la canción, el negocio es deficitario. Pero pese a no haber copado portadas ni primeros puestos, el músico valenciano merece la recompensa como el que más.

En las pelis, llegado el momento de la despedida, te regalan un reloj de oro con una inscripción. En la vida real, la entrega del peluco no tiene visos de producirse, pero si se hiciera, los admiradores de Fran grabaríamos detrás del cronógrafo algo sincero y escueto. Pocas letras, pero gordas: gracias por continuar. Porque de retirarse nada. Sería un pecado después de haber sacado adelante un legado como el suyo, de abrumadora calidad, poco conocido por el vulgo, pero apreciadísimo por los gourmets. Y más, después de comprobar en directo el estado de forma en el que se encuentran. Sería causa de retirada del dichoso reloj. Una crueldad, vale. Tanto como dejarnos huérfanos de la banda que siempre estuvo allí.

Haciendo balance, Cisco Fran lo tiene muy claro. «Lo mejor de estos 35 años es cuando sacas un disco. Es un milagro, desde el primero hasta el último que hemos publicado. Y, desde luego, actuaciones como la de hace unos días en el Loco. Puede que no recuerde una mejor», asegura. Y es que menudo fiestón, con Luis Martínez, Cristina Perales y Andrés Bañón subiendo al tablado para tocar y cantar con ellos esa música puramente americana, brillante, ágil y sinuosa. Mercurial. Cromando las imágenes espectaculares que liberan sus letras, maravillosamente escritas en castellano. Con palabras emocionantes, exactitud matemática y una cinematográfica concreción visual. Un imaginario heredado del mejor Dylan, que es mucho decir, muy bien trabajado y reconocible para cualquier aficionado al rock. Admiren «Medicine show», «Paterson», «Solsticio», «Lento» o «Un gorrión en Nashville» si no las conocen. No pequen de negligencia otros 35 años.

En siete lustros también ha habido momentos oscuros. «Hemos tenido diez bajistas, algunos de ellos eran buenos amigos y no fue agradable prescindir de ellos. Pero sin duda el peor momento de todos fue el fallecimiento de Fiddler Paul, nuestro violinista, en 1992», lamenta Fran. Cuando le preguntan por qué sigue componiendo y tocando explica que son «un grupo en activo, la música nos alimenta, nos impulsa hacia adelante. Tenemos ganas de tocar, no podemos quedarnos sentados. No es que a estas alturas tengamos expectativas comerciales, pero desde luego sí las tenemos vitales». El año que viene sacan disco nuevo, otra oportunidad para acercarse a ellos.

Después de tantos años no parece que La Gran Esperanza Blanca vaya a ponerse de moda, ni a figurar en los carteles de los festivales que ahora vuelven a levantarse. Y es una pena, porque de peores que ellos se suben a esos escenarios. La honestidad, la experiencia y la valía merecen justicia. «No aspiramos a gustar a todo el mundo, pero sí a que se nos reconozca el esfuerzo hecho, el haber resistido. Nosotros hemos sido el verdadero underground», sentencia Fran con lucidez.