Love to Rock Experience celebrará su próxima edición entre el viernes 14 y el sábado 15 de octubre del 2022 en La Marina de València. Así, este enclave situado a orillas del Mediterráneo volverá a acoger las propuestas más interesantes del indie-rock nacional. Además, como en la edición anterior, el festival ofrecerá experiencias gastronómicas y actividades deportivas a todos los asistentes.

Las primeras confirmaciones del Love to Rock están encabezadas por Zahara. La cantante jiennense ha sido una de las artistas más importantes del año que termina gracias a la publicación y presentación en directo de su último trabajo, "Puta". Con ese álbum, la vocalista quería denunciar el sistema heteropatriarcal y todas las situaciones de maltrato y vejaciones que conlleva para las mujeres. De esta manera, a partir de la voluntad de hacer canciones que hablaran de dolor y culpa, la andaluza acabó explicando su propia historia a través de bases electrónicas.

"Si mi rayo te alcanzara" es, de momento, el último álbum de estudio de Xoel López. El gallego se ha erigido en una de las figuras más solventes de la escena musical española tras muchos años de esfuerzo y dedicación y lo demostrará en su visita a València. En 2013 fue reconocido como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente.

Tras muchos años en la carretera, el grupo La La Love You es uno de los fenómenos virales del momento. Sus melodías frescas y pegadizas curtidas a golpe de guitarra y sus letras ingeniosas y directas han conquistado a millones de personas. La expansión de los madrileños empezó con el tema “El fin del mundo”, que algunos podrían considerar premonitorio, y siguió con otras composiciones como “La canción del verano” o la más reciente “Big Bang”. También han sabido rodearse de grandes colaboradores como Axolotes Mexicanos, dani y Delaporte. El Love to Rock será testigo de la presentación de su nuevo trabajo.

Finalmente, el avance del cartel incluye a Karavana. Este joven cuarteto define su música como “guitarras sucias y letras cursis”. Esa es la fórmula que ha dado frutos como “Hoy”, “Strokes” o “Madrid”, canciones que concentran toda su energía en poco más de dos minutos de duración. Tras los EPs No pegamos nada (2020) y Después de tanto (2021), Karavana ha publicado el álbum "Muertos en la Disco". Es un trabajo donde no esconden su querencia por formaciones como The Strokes, The Vaccines o Wallows.

Los primeros abonos para el Love to Rock 2022 ya están a la venta en la página web del evento. El festival anunciará nuevos artistas en las próximas semanas.