«He tratado de desnudarme y exorcizar mis miedos en el libro»

El líder de la Habitación Roja, Jorge Martí, anunció ayer el lanzamiento de su segundo libro, ‘Canción de amor definitiva’ (Plaza&Janés), una autobiografía en la que repasa su vida en paralelo a la influencia de la música en cada una de las experiencias que le han marcado. «He tratado de desnudare y exorcizar mis miedos en este libro», explicó el cantante a través de las redes sociales.

En ‘Canción de amor definitiva’, Martí revela la vida real que cualquier cantante de pop-rock tiene que mirar de frente cuando baja del escenario. «Empecé a escribir este libro en junio de 2019. Ha sido un intenso trabajo de profunda introspección en el que he tratado de desnudarme y exorcizar mis miedos y mis frustraciones y confrontarlas con todas las cosas buenas que me han pasado en la vida. Una vida llena de música y aventuras en la que espero que también encontréis un trocito de la vuestra», aseguró el cantante.

Martí vive a caballo entre València y Noruega, donde vive con su mujer y sus dos hijas adolescentes. Vive una doble vida, ya que mientras que en España se sube a cientos de escenarios cada verano, en Noruega cuida a personas dependientes en residencias como enfermero. Según Martí, su principal peso es saber que «no encaja en ninguno de los dos lugares». El documental «In the middle of Norway», de Mia P. Salazar, retrató esta doble vida. «Cambio de ánimo, de país y de profesión según las circunstancias. Un día estoy cantando sobre el escenario de un festival abarrotado de gente y al siguiente ejerciendo de enfermero en una residencia para pacientes con demencia y alzhéimer en Noruega. Esta doble vida, entre la música y la enfermedad, me obliga a ir y venir constantemente. Vivo entre dos mundos pero no encajo en ninguno, y todo parece estar siempre a punto de resquebrajarse. El escenario y el amor son una tregua, una burbuja a salvo de todo lo que me asfixia. Me he pasado la vida tratando de ser alguien más allá de mi casa para al final llegar a la conclusión de que lo que me importa es ser alguien en ella. Aquí es donde residen el gran amor de mi vida y mis hijas, y es donde sigo manteniendo intacta la esperanza de escribir algún día la canción de amor definitiva».

La autobiografía saldrá a la venta el próximo mes de febrero. La portada ha sido creada por la ilustradora valenciana Carla Fuentes.