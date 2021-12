Marietta Calderón: "María Dueñas se ha probado todos los tocados del musical"

El musical como ‘El tiempo entre costuras’ tiene un gran vestuario.

Ha sido un viaje emocionante inspirado en los años 30 y 40 de la preguerra, guerra civil y posguerra española. Son unas décadas que me fascinan a nivel de estilismo y de moda. Pero también me tengo que adaptar a que no es lo mismo el vestuario de los años 30 en Tánger y Tetuán.

¿Ha sido un musical especialmente complejo?

Fácil no debe haber ningún musical porque en cada uno debes intentar que sea realista. Pero cómo en los años 30 o 40 no había ni fotografía ni redes sociales, este es diferente, pero hay mucha información y bocetos de vestidos, aparte de fotografías.

¿Aparecen reflejados en ese vestuario los cambios que se produjeron en la dictadura y la guerra civil?.

Hay como un cambio porque en Tánger y Tetuán es preguerra. Y cuando ha pasado la guerra y ya estamos en los años 40 en Madrid y Lisboa lo notas. Pero lo bueno que tiene este musical es que todos los vestuarios y estilismos te pueden apetecer ponértelos ahora. Y tenemos que el 95% de los tocados que salen en el musical son de los años 40.

Si se trata de tocados de época, ¿son las prendas auténticas?

Todo lo que son trajes militares, tanto los de gala españoles, como el alemán y los soldados, son ropas auténticas. He combinando prendas de la época con prendas actuales como de otro momento histórico que después he adaptado. Hay un trabajo de confección y adaptación porque en este musical se baila y en aquella época los trajes que se ponían no estaban dispuestos para bailar.

¿Qué es lo más importante del vestuario?

Lo que Sira Quiroga lleva y confecciona porque hay que tener en cuenta que este vestuario lo ha hecho ella en aquella época. Pero es un musical del que piensas «me podría la mitad de los vestidos».

¿No desentonarían hoy?

El tocado sí porque están bastante más alejados de hoy en día y es el elemento más complicado de adaptar a 2021, pero el resto de vestuario me lo pondría encantada.

¿Qué destacaría para los que tengan como referente la teleserie?

Destacaría que la historia está muy bien resumida y a los que hayan visto la serie les va a encantar. Sira empieza en una situación y acaba en otra completamente diferente y ella nunca se iba a imaginar que el rumbo de su vida la iba a llevar por esos derroteros. Se cuenta todo lo que le ocurre. Está resumido de manera muy fácil.

¿Y la música?

La música es buenísima. La de Iván Macías la estás escuchando y piensas que «la cantaría nada más terminar». Se ha escogido un lenguaje muy Broadway con coreografías y números que animan, tiene intriga, pasión, arte, y un poquito de todo.

Comparte diseño de vestuario junto a Lorenzo Caprile.

Él ha hecho el vestuario de Sira y yo todo lo demás. Él habrá hecho los 15 cambios de Sira y yo los otros 200.

¿Qué opinión tiene María Dueñas del resultado?

Ella está encantada. Y el día del estreno vino y se sentó a verla en la parte de atrás del teatro de Zaragoza. Se ha vuelto loca con los tocados. De hecho uno de los post que ella cuelga en instagram y sobre eso porque se ha hecho fotos con todos los tocados. Ella tiene que dar el último ok al guion y chequear la música. Pero sé con seguridad que le ha gustado toda la propuesta artística.

Me imagino que también hay actores que se duplican.

Tenemos un actor que llega a hacer hasta 13 personajes secundarios. Tengo unos 160 cambios de vestuarios más los cambios de Sira Quiroga. El que menos veces se cambia lo hace seis o siete veces. Y lo particular de este musical es que la protagonista, Sira, está todo el tiempo en el escenario. Las salidas y entradas de Sira son fugaces, pero cada vez que sale y que entra tiene un cambio de vestuario y un cambio de peluca. Parece que hemos hecho magia para que eso se produzca.

Tiene una larga experiencia como diseñadora.

He hecho televisión, musicales, y en cada sector he tenido algo especial. Pero en musicales ‘El tiempo entre costuras’ es lo más potente, aunque a nivel de televisión Eurovisión y ‘Operación’ Triunfo han sido como los grandes retos.