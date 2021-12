El Teatre Micalet ha aclarado a través de un comunicado que ha cancelado las funciones de 'Nadal a casa els Cupiello' para "garantizar la seguridad del equipo".

"La suspensió de les funcions de ‘Nadal a casa els Cupiello’ no es tracta d’una acció de precaució davant l’onada de contagis, com podreu suposar", ha informado el teatro a través de sus redes sociales. "La suspensió de ‘Nadal a casa els Cupiello’ ha estat per complir el protocol marcat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb l’objectiu de garantir la seguretat de l'equip en detectar contagis en el repartiment".

La compañía ha destacado, además, que las salas son seguras y ha animado al público valenciano a seguir acudiendo al teatro. "El Teatre Micalet, i tots els teatres i sales, no hem deixat d'oferir #culturasegura des que va començar la pandèmia. Som entorns de confiança per als assistents, hem fet un esforç conjunt pel compliment dels protocols de seguretat i, com s'ha demostrat, no hem tingut cap incidència de contagi en el públic en tots aquests mesos".

"En els últims dos anys, el Teatre Micalet ha mantingut les seues portes obertes i ha treballat, com la resta de sales i teatres, en el disseny d’un protocol rigorós que ha permés als espectadors gaudir de la cultura en confiança", ha concluido.