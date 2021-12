Cuando Daniel Nebot recibió el encargo de crear la imagen del Any Fuster imaginó que entraba en el despacho de Vicent Ventura para contárselo y uno de los mejores amigos del de Sueca decía: «Cent de Fuster». Nebot conoció al autor de ‘Nosaltres, els valencians’ gracias a Ventura, y de ese recuerdo admirado, uno de los mejores diseñadores valencianos ha creado la «efigie» del intelectual que transciende la celebración de su centenario.

La presentación de la imagen de ‘Cent de Fuster, país, paisatge i paisanatge _ 1922-2022’ ayer en el IVAM da inicio a los actos del Any Fuster, una efemérides con multitud de actividades y publicaciones donde colaborarán instituciones y entidades para reivindicar a «uno de los intelectuales valencianos más influyentes en nuestra manera de vernos y definirnos, pero también uno de nuestros pensadores más universales», según la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, y exalcaldesa de Sueca.

Hasta que no se constituya dentro de unas semanas la comisión ejecutiva institucional del Any Fuster no se conocerán todos los actos, que se prolongarán durante los doce meses, anunció el comisionado Francesc Pérez Moragón. Así que el primer protagonismo del centenario ‘fusterià’ es la imagen de Nebot. «He querido recoger su mirada distante, su gesto impasible», explica el diseñador, que juega con la fisonomía de la cara del pensador con «trazos lineales que se juntan en la plaza de su bigote». Para redondear su propuesta vanguardista ha colocado la inicial de su nombre en la oreja.

Los supervivientes del círculo más cercano a Fuster conocen bien el exabrupto que hubiera dicho el autor de ‘Notes d’un desficiós’ de ver su cara en la versión de Nebot, y dentro de nada en cartelería varía para el mobiliario urbano. Para el diseñador gráfico «era importante llegar a esta imagen icónica y sintetizada en una línea única y conectada, que dibuja el universo de una persona relevante y universal, como las efigies que podemos ver, por ejemplo, en las monedas desde tiempos inmemoriales». Nebot además ha adaptado la efigie a una pieza tridimensional que funciona como estatuilla.

Marca potente

La directora general de Promoción Institucional, Fernanda Escribano, asegura que la decisión del encargo del diseño de la marca identificativa no supuso ninguna duda, «se decidió encargársela a Dani Nebot, que ha creado una imagen muy potente, como lo fue Joan Fuster».

Una apreciación que corroboró el comisario del Any Fuster, Francesc Pérez Moragón, pues «la imagen será sinónimo de una mayor eficacia en la visibilidad de la obra de uno de los escritores de mayor relevancia en las letras valencianas de la segunda parte del siglo XX».

El comisario aprovechó para reivindicar que la obra de Fuster «continúa viva y así se comprobará a través de publicaciones, actos culturales, festivos y académicos, exposiciones y espectáculos», de la conmemoración.

Referencia internacional

El Consell aprobó en noviembre la declaración de 2022 como Any Joan Fuster y Raquel Tamarit apuntó que la internacionalización de la obra del intelectual valenciano será el principal objetivo, porque «Fuster no es un pensador aislado, sino que su punto de partida tiene raíces muy europeístas, en permanente conexión con movimientos y pensamientos desarrollados por toda Europa, que le hacen ser también punto de referencia internacional».

Junto con las instituciones valencianas, se han implicado en las actividades previstas para el centenario otras universidades europeas que constituirán la parte más académica de la celebración. Un año para dar a conocer al intelectual valenciano más influyente del siglo XX, y un creador de aforismos, que dejó escrito su epitafio para la tumba: «Ací jeu J.F., que va morir com va viure, sense ganes».

De momento su centenario, empieza con expectativas.