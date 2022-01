Tras acoger medio centenar de representaciones en 2021, el Teatro El Musical volverá a apostar por propuestas de envergadura para recibir el nuevo año. Para el mes de enero, la sala del Cabanyal-Canyamelar ha programado tres citas donde tendrán cabida el teatro familiar, la danza social y la música independiente.

El año arrancará con el estreno el día 11 de "El xiquet que volia una falda escocesa", un espectáculo para todos los públicos a cargo de la compañía valenciana Bullanga y Escalante Centre Teatral, escrito y dirigido por Adrián Novella. Cuenta la historia de un niño al que le gustaría llevar falda y que, ante la incomprensión de su familia, decide emprender un viaje hacia el único lugar donde los hombres pueden lucir dicha prenda: Escocia. Una obra de “juicios e ideas preconcebidas” que, según su responsable, trata acerca de “la aceptación y el crecimiento del niño, y, especialmente, de su familia”. Habrá funciones escolares a mediodía entre el 11 y el 21 de enero, mientras el público general podrá disfrutarla los días 16 y 23, en doble sesión a las 17 y las 19 horas.

A continuación, llegará al teatro "El jardín de las Hespérides" el día 29, un proyecto de danza comunitaria hispano-marroquí desarrollado a partir de un exhaustivo proceso de investigación con mujeres marroquíes y españolas. Un montaje que celebra los 25 años de la compañía Alicia Soto-Hojarasca, y que propone un canto a la mujer y el contraste entre culturas a partir de la figura mitológica de las Hespérides.

Por último, el domingo 30 de enero (19 horas) el TEM acogerá la actuación en directo del músico estadounidense M. Ward, considerado una de las voces más personales de la escena alternativa de su país. Ward combina en su particular estilo los géneros clásicos americanos, incluyendo también el country y el rock and roll. Su último disco, "Think of Spring" (2020), es un homenaje a la figura y el legado de Billie Holiday, en el que sustituye a la orquesta que solía acompañar a la mítica cantante por su inseparable y característica guitarra.