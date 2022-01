¡No dirigió Barenboim!

No fue Daniel Barenboim quien dirigió el último Concierto de Año Nuevo. Quien realmente estaba sobre el codiciado podio del Musikverein de Viena no era el genio que casi todos admiramos y reconocemos, sino un hombre casi octogenario (Barenboim cumplió los 79 el pasado 15 de noviembre), casi anciano, atiborrado de medicamentos e infiltraciones. Nada que ver con el músico brillante, talentoso, cargado de imaginación, chispa y una memoria musical que casi ni Gómez Martínez.

El hombre pálido, pegadito a la partitura, leyéndola como un principiante, tedioso y aburrido, cansado hasta las ojeras, que se vio en directo en las televisiones de hogares de todo el mundo estaba en las antípodas del genio que grabó hace «casi» siglos -en octubre de 1967- los conciertos de Beethoven con Klemperer, o con el maestro excelso que cantó y contó con fuego y lirismo ‘Tristan e Isolde’ en Bayreuth en los años noventa.

Lo que se vio y escuchó en Viena el 1 de enero estaba muy lejos de ese hombre brillante, luminoso y más listo que el hambre por todos conocido y admirado. Fue, en definitiva, un concierto de Año Nuevo tedioso, sin pena ni gloria, plano como una meseta. En el que pasar pasar, no pasó nada relevante. Sin embargo, los aficionados y la crítica -española e internacional- se han dejado llevar muy mayoritariamente por la inercia previsible del gran Barenboim, un veterano de los pegadizos valses, polcas, marchas o galopes vieneses, que en esta ocasión dirigía el más mediático y rentable concierto de la tierra por tercera vez.

Casi todos hicieron oídos sordos y ojos ciegos a lo que realmente se escuchaba y veía: se impuso la rutina del panegírico, del «maestros consumado que, con los años, esencializa y depura el gesto para dejar respirar a los músicos, y llegar a lo más profundo de la música». Incluso se ha llegado a comparar a este Barenboim dopado de antiinflamatorios y otros medicamentos hasta más agresivos, con el último Celibidache. Algún crítico se ha atrevido a apuntar que se le veía «cansado», incluso lo llamativo que resulta verle dirigir tan pegadito a la partitura, pero poco más. Incluso ha habido quienes han dicho o escrito (o las dos cosas) que lo de la vista tan fija en el atril era una genialidad de viejo maestro, ¡«que mostraba así su respeto incondicional a la partitura y a sus particulares indicaciones»…!

Y, sin embargo, las evidencias eran manifiestas, evidentes: Barenboim no fue Barenboim. Incluso acaso no estuviera en él mismo. Bastaba verle dirigir leyendo pentagramas de pequeñas piezas que siempre ha dirigido de memoria; sobraba ver su gestualidad monocorde, nada sugerente, tristona incluso; y su cara de que aquello no iba con él para percatarse de que se encontraba realmente mal, con serios problemas de espalda que, fuera del escenario, casi le impedían mantenerse en pie. Incluso en las muy bien dichas palabras que dirigió a todos, fue el formidable orador de siempre. Faltó el mismo énfasis y convicción que tanto se echó de menos en lo musical.

Probablemente, su pundonor y profesionalidad, el impacto mediático del concierto y, acaso, también la nada despreciable repercusión en la cuenta corriente, hayan sido razones de peso y quizá decisivas a la hora de no cancelar un concierto que, además, lo dirigió la noche anterior en el mismo lugar, el denominado ‘Concierto de San Silvestre’. Un verdadero tour de force para un hombre de 79 que soporta una seria dolencia de espalda.

Sí canceló, y por la misma dolencia, los recitales con sonatas de Beethoven que tenía programados en la misma Viena el pasado noviembre. Como también las funciones de ‘Samson et Dalila’ de Saint-Saëns que debía de dirigir en la Staatsoper berlinesa el pasado diciembre, coprotagonizadas por la mezzosoprano Elīna Garanča, que, finalmente, también canceló. Finalmente, las representaciones fueron dirigidas por el sustito Thomas Guggeis.

A pesar de sus dolencias, super Barenboim mantiene -al menos teóricamente- intacta su siempre apretada agenda de conciertos. Por lo pronto, no ha cancelado los conciertos de Berlín de los próximos días: el jueves, viernes y sábado con la Orquesta Filarmónica (monográfico Verdi), y luego con la Staatskapelle, en una gira con las cuatro sinfonías de Schumann, la ‘Incompleta’ de Schubert y la ‘Heroica’ de Beethoven que le llevará a diversas capitales europeas, incluidas, París, Hamburgo, Fráncfort y Colonia. Si la salud no lo impide, Barenboim cerrará enero el día 29, de nuevo con la Filarmónica de Viena, con un todo Mozart en el que, además de dirigir, tocará el ‘Concierto para piano y orquesta’ «Jeunehomme». Una agenda aparentemente imposible para el hombre con la espalda destrozada que todos vimos y pocos sintieron el 1 de enero. Pero el coloso Daniel Barenboim es harina de otro costal. ¿O quizá no?