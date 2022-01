En 2021 muchos espacios de la Comunitat Valencia fueron los elegidos para rodar películas y series que, este 2022, verán la luz.

Paco León, por ejemplo, rodó en Alicante parte de su propuesta para Netflix ‘Rainbow’, una versión contemporánea de ‘El maravilloso Mago de Oz’, de Lyman Frank Baum. El estreno de la película en la que participa Carmen Maura, Carmen Machi y Luis Bermejo está prevista para la primavera.

El director valenciano Roberto Bueso también ha contado con Carmen Machi para su reválida en la dirección tras su ópera prima ‘La banda’. Su segunda película se titula ‘Llenos de Gracia’ y relata el empeño de una monja para sacar adelante a un grupo de chavales de un orfanato amenazado de cierre con la puesta en marcha de un equipo de fútbol. Este alegato a favor de la educación y la transmisión de valores se rodó en localizaciones de Carcaixent, Burjassot, San Antonio de Benagéber, Quesa, Paterna, L’Eliana y Gandía

Pero si hay un título con un elenco que puede hacer saltar la taquilla es ‘Uncharted’, liderada por el protagonista de la película estrella de estas Navidades, ‘Spiderman: No Way Home’, Tom Holland. El nuevo proyecto del último actor que ha dado vida al hombre araña está basado en la franquicia de videojuegos de PlayStation y parte de ella se rodó en Xàbia.

María Ripoll estrenará ‘Nosotros no nos mataremos con pistolas’. Elena Martín y Joe Manjón interpretan a un grupo de amigos que tras años de distanciamiento vuelven a verse en un pueblo pesquero para celebrar una efeméride. El reencuentro tuvo lugar en diversas localizaciones de Sagunt, Quartell y Almenara.

‘El juego de las llaves’ de Vicente Villanueva se rodó en más de 30 localizaciones de València, Elx y Ontinyent.

También verá la luz la ópera prima de Avelina Prat, basado en una experiencia de estupor compartida con su padre. Su debut en la ficción cuenta la historia de un inmigrante búlgaro que duerme en la calle y es un excelente jugador del bridge y el ajedrez. Se filmó en València, Sueca, Silla y en el Casal Jove del Port de Sagunt.

«Citadel» mostrará El Carmen a todo el mundo

«Citadel», la superproducción más ambiciosa de Amazon, con Priyanka Chopra y Richard Madden se estrena este año. La serie rodó sus escenas de acción en el Palau de Malferit, la plaza Doctor Collado, las Torres de Serranos y la Ciutat de les Arts. Es un thriller de historias interconectadas con tramas en Estados Unidos, Italia, India y México, que en España está ambientada en plenas fiestas de las Fallas.

«Mobking. The War of the Godfather’s» es la continuación de «Mobking» y se rodó en Ribarroja. «Smoking Gun A Murder Mystery» se verá a final de año.