Situación inédita la que se vivirá este domingo en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro. Los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se celebrarán desde el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, como suele ocurrir, pero no contarán con estrellas en su retransmisión: no habrá público, no habrá alfombra roja ni presentadores reconocidos, según informa Variety.

Se tratará de una gala sin celebrities y de emergencia, donde no se servirá comida a los escasos participantes, miembros de la asociación y representantes de organizaciones filantrópicas con las que colaboran y a las que se dará especial importancia durante la emisión. La situación social con la expansión de la variante Ómicron de la covid-19 explica en buena medida la decisión de reducir al máximo el aforo y las interacciones. Sin embargo, la ausencia de grandes nombres tiene que ver con la crisis de imagen que atraviesa de forma especial desde la última edición, marcada por las acusaciones por sus malas prácticas y su falta de inclusión. Todo esto derivó en que no solo las grandes estrellas y plataformas cortaran lazos con la organización, sino que NBC, que poseía los derechos de retransmisión hasta 2026, renunció a emitir la gala este año. La HFPA trató durante las últimas semanas de cerrar la participación de clientes de las principales agencias de representación de Hollywood, sin que ningún famoso quisiera participar. Ahora, la gala seguirá adelante con miembros honoríficos y representantes de organizaciones benéficas anunciando los ganadores. Tampoco se ha especificado si se hará una retransmisión en directo de algún tipo o si por el contrario se limitarán a anunciar los galardones en redes sociales.