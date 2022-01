El director de cine estadounidense Peter Bogdanovich, artífice del oscarizado clásico 'The Last Picture Show' ('La última película', 1971), ha fallecido a los 82 años, según informó este jueves The Hollywood Reporter.

Su hija, Antonia Bogdanovich, dijo a ese medio que el cineasta murió este jueves poco después de la medianoche por causas naturales en su casa de Los Ángeles. Bogdanovich, nacido en 1939 en Nueva York (EE.UU.), fue de los directores más importantes del Nuevo Hollywood de la década de los 70 y deja un legado con una veintena de reconocidos títulos, entre ellos "What's Up, Doc?" ("¿Qué me pasa, doctor?"), de 1972, y "Paper Moon" ("Luna de papel"), de 1973.