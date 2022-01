Los Globos de Oro de 2022 serán los más atípicos que se recuerden. Ni siquiera la gala de la pasada edición lo fue tanto, y eso que se tuvieron que celebrar de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Sin alfombra roja, estrellas de Hollywood, público ni prensa acreditada. Así se celebrarán este 9 de enero los Globos de Oro, que han sido boicoteados por la industria audiovisual por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad de sus responsables y que no serán retransmitidos por televisión.

El enorme ruido en torno a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha dejado en un plano secundario a las nominaciones de este año, que se desvelaron en diciembre a pesar de que los estudios y las cadenas no hicieron las habituales campañas promocionales para conseguir candidaturas.

En cualquier caso, "Belfast" y "The Power of the Dog", con siete candidaturas cada una, parten como favoritas en los apartados de cine mientras que "Succession", con cinco nominaciones, es la principal aspirante en las categorías televisivas.

También habrá representación española: ‘Madres paralelas' de Pedro Almodóvar, ha conseguido dos nominaciones. La cinta del cineasta manchego ha logrado la candidatura a la mejor película de habla no inglesa y otra a la mejor música por la banda sonora de Alberto Iglesias. Otro de los españoles que se ha colado entre los posibles ganadores de los Globos de Oro 2022 es Javier Bardem, que compite al premio al mejor actor protagonista en una película dramática por 'Being the Ricardos'.

Nuevos miembros en el jurado

Para enmendar la falta de diversidad, la organización ha admitido nuevos miembros, entre ellos varios hispanos y afroamericanos, aunque sigue siendo un limitado número de personas que excluye a la gran mayoría de periodistas que trabajan diariamente cubriendo Hollywood.

Por otro lado, sus nuevas normas de conducta prohíben que sus integrantes acepten cualquier detalle que pueda crear un conflicto de interés con los Globos de Oro e imponen restricciones presupuestarias.

Sin embargo, la industria del cine y la televisión no ha cambiado su postura de boicot ante una reforma que fue anunciada en pleno batiburrillo de demandas, dimisiones y cruces de acusaciones entre los integrantes de la HFPA.

Las promesas de cambio de la asociación tampoco han convencido a la cadena NBC, que anunció el pasado mayo que no retransmitiría los Globos de Oro por primera vez desde 1996.