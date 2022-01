El fenómeno H.E.R. llega por primera vez a España en una actuación exclusiva para el Diversity València Festival, que se celebrará el próximo mes de julio en la Ciutat de les Arts i les Ciències. La artista estadounidense se une así el nuevo evento musical que contará también con Måneskin, Iggy Pop, Christina Aguilera y Black Eyed Peas.

No es la única novedad anunciada ayer por los promotores del festival Diversity. La diva nigeriana Tiwa Savage se une a un elenco de mujeres afrodescendientes como Nneka, Koffee o Kelis anteriormente confirmadas, mientras que Ezra Furman, la cantante trans estadounidense que ha compuesto la banda sonora para la popular serie Sex Education de Netflix, confirma su regreso a valència.

El evento "busca celebrar la diversidad musical y social con artistas que componen una mezcla intergeneracional y heterogénea tiene —entre otros propósitos— convertirse en la escena musical que mezcla fenómenos muy populares de la cultura mainstream apostando a su vez por presencias internacionales que han supuesto toda una revolución en sus géneros y que, en la mayoría de los casos, están adscritas a algún tipo de mensaje social", señalan los organizadores en un comunicado.

H.E.R. ha elegido València para actuar por vez primera en España en unconcierto exclusivo para Diversity València Festival. Será el único concierto que la artista dará en 2022 en todo el país. Lo hará en la jornada del sábado 23 de julio.

La ganadora del Óscar 2021 en la categoría de Mejor canción original por el tema "Fight for You", atrajo todas la miradas de la prensa especializada al ser la primera vez que alguien ganaba el Grammy y la estatuilla dorada en un mismo año. También porque sus producciones musicales saltaron a la palestra tras ser difundida por personalidades como Barack Obama, Rihanna, Alicia Keys o Usher, que publicaron en sus redes sociales sus temas antes de que H.E.R. revelara su identidad.

La cantante y multiinstrumentista estadounidense de orígenes filipinos protagoniza una de las carreras internacionales más fulminantes y analizadas por medios especializados ya que, a pesar de haber relanzado su primer álbum bajo el anonimato desde un acrónimo que significa "Having Everything Revealed (tener todo revelado)", en tan sólo cinco años, H.E.R. ha sido —entre otros hitos como su emocionante actuación para la Super Bowl— nominada a 21 Grammys, de los cuales ha ganado cuatro. De hecho, en la presente edición 2022, H.E.R. es —junto a Doja Cat— la artista femenina con más nominaciones a los Grammys este año. Un total de ocho entre las que destacan Mejor Álbum del año, Canción del año, Mejor Álbum de R&B y Mejor canción R&B.

La artista ha sido también una de las voces estadounidenses más reconocidas en el movimiento antirracista Black Lives Matter: El vídeo de su tema I Can't Breathe ganó el MTV VMA a la mejor producción audiovisual con mensaje social.

Ya en la jornada del viernes 22 de julio del Festival, otra de las sorpresas del Diversity València es la presencia de la diva y reina de los afrobeat, Tiwa Savage. La popular cantante y actriz nigeriana ostenta un MTV Africa Music Awards, entre muchos otros galardones y es toda una referente en el propósito de acercar la cultura africana al público mainstream.

Prácticamente una diosa en su país, además de poner en valor la lengua Yoruba —una de las más habladas en Nigeria—, Tiwa Savage se mueve en géneros como el pop, el hip-hop y el R&B.

Se confirma así un line up donde la presencia de mujeres afrodescendientes es clave. Junto a H.E.R. y Tiwa Savage, artistas ya anunciadas como Kelis, Nneka o la joven Koffee están ya adscritas a la gran cita. Esta última ganadora del GRAMMY al mejor álbum de reggae. La única mujer de la historia y la persona más joven en conseguir este galardón.

Para el jueves 21 de julio, una de las confirmaciones más vinculadas a fenómenos sociales de masas es la de Ezra Furman, icono queer de la música pop contemporánea por haber compuesto e interpretado la banda sonora original de la exitosa serie de Netflix Sex Education.

La artista que recientemente se ha empezado a nombrar como orgullosa mujer trans, se ha convertido en un icono para identidades oprimidas. Sus cinco trabajos en solitario han sido fuertemente aclamados por la crítica, mientras que sus shows en vivo se han ganado una reputación feroz.

Según el prestigioso periódico The Guardian las actuaciones de Ezra Furman son “el directo más impactante que puedes ver en este momento”.

El mismo día de la actuación de Furman, una de las novedades del cartel es el tailandés Phum Viphurit que se viralizó a través de Redes Sociales. Directo desde Bangkok el joven cantautor ganó fama internacional con sus sencillos Long Gone y Lover Boy. Su indie-pop alternativo ha obtenido récords en plataformas como Spotify en 65 países.

En su último sencillo, Hello, Anxiety, Phum aborda un tema tan actual como la ansiedad desde su marca característica de soul e indie-pop.

Con un line up de géneros musicales muy dispares, desde la Organización del Festival anuncian que las últimas confirmaciones se darán a conocer en las siguientes semanas junto a las sorpresas que tendrán lugar dentro del particular recinto. Recuerdan además que todas las actuaciones de los tres grandes escenarios principales podrán disfrutarse de manera íntegra.

La Ciutat de les Arts i les Ciències como escenario que plasma el imaginario futurista en el que se inspira el evento es ya parte de una plataforma virtual de entorno 360º en la que ya se puede visualizar e interactuar con espacios como el Lago del Museo de las Ciencias, las Placas del Assut y el mirador del Paseo del Umbracle. Las discotecas Terraza Umbracle, MYA y MYA Vip se convertirán en clubs de música electrónica con DJs aún por confirmar y que protagonizarán parte de la programación alternativa a los escenarios del exterior.

Los últimos 2.000 Abonos a Precio Promocional y los Precios Promocionales para las Entradas de Día están disponibles en los dos únicos canales oficiales para la venta.