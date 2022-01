Nacho Vegas: “Noto que hay una prisa y una ansiedad, en general y en el oficio, y no creo que sea bueno”

¿Este es un álbum que viene de lejos y que, por la pandemia, fue interceptado por la antología ‘Oro, salitre y carbón’, publicada a finales de 2020?

Tenía esbozos de canciones antes de la pandemia, y quería sacarlo antes del recopilatorio. Pero con el confinamiento tuve un poco de bloqueo creativo; no había estímulos y todo eran conversaciones sobre el coronavirus. Me fui a un pueblín, Ortigueira, en el occidente de Asturias, me quedé allí un mes y de ahí salí con más canciones. No quise hacer un disco pandémico, y tomar perspectiva con la realidad me costó un poco.

El título del disco alude más a la destrucción del orden que a la creación de una nueva realidad.

Hay que destruir las cosas para volver a construirlas. Lo que no puedes hacer es regocijarte en los momentos más difíciles. Hay una ventana abierta, que arroja luz, y se trata de lanzar una mirada verdadera a la realidad.

Ha ido lanzando ‘singles’ antes de la edición del álbum. ¿Le incomoda tener que seguir esos ‘tempos’ que marca el mercado?

Sí, aunque estamos todos reubicándonos. Pero es verdad, noto que hay una prisa por todo, y una ansiedad, en general y en el oficio, y no creo que sea bueno. Las plataformas te piden generar contenido, tener visibilidad en las redes, que todo sea novedad… Publicamos avances y videos, pero cuando ya llevas un tiempo puedes marcar tus propios ritmos.

Este es un álbum concebido como tal.

Al final, los discos son una manera de organizarte el repertorio que tienes en la cabeza. Luego, Lou Reed decía que para él eran como álbumes de fotos de una época. Sí, sirven para eso. Me gustaría ser capaz de hacer un disco conceptual, pero nunca me sale. Me gustan los álbumes de los Kinks, o ‘Storia di un impiegato’ (1973), de Fabrizio de Andrè, que es la historia de un hombre al que echan de su trabajo y se queda pensando si poner una bomba o qué.

En ‘La flor de la manzana’ habla de la civilización como una selva.