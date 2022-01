La Sala Ferreres-Goerlich del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) despide el próximo 23 de enero las 37 obras que conforman "Art contemporani de la Generalitat IV". Se trata de las creaciones adquiridas por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte en 2020 en su plan para impulsar la creación artística contemporánea de artistas de Castellón, València y Alicante.

Tras pasar por Castelló de la Plana, el CCCC ofrece al público, en València, esta muestra que cuenta con una presencia equilibrada de artistas mujeres y hombres de Castellón, Alicante y Valencia. Sus obras, sin pautas generacionales ni restricciones temáticas, abordan cuestiones de nuestra sociedad más cercana, como el tiempo y la memoria, los planteamientos feministas, las fricciones entre lo cotidiano y lo tecnológico, el binomio individuo y sociedad o la sostenibilidad.

José Luis Pérez Pont, director del Centre del Carme y del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), explica que “estas obras forman parte de la colección ‘Art contemporani de la Generalitat Valenciana’, fundamental en la dinamización de nuestro tejido artístico y en la proyección de la riqueza cultural del territorio valenciano. Recientemente se han conocido las obras seleccionadas en 2021, con las que la colección asciende ya a 129 obras por valor de más de 1,7 millones de euros, y que pronto presentaremos al público”.

‘Art contemporani de la Generalitat Valenciana IV’

En 2020, el grupo de expertos y expertas seleccionaron estas creaciones, que sumaron al fondo artístico un total de 37 obras, la convocatoria más ambiciosa desde su creación en 2017.

De la provincia de Castellón se muestran las obras de Ester Pegueroles, ‘Km 0’; Alejandro Mañas, ‘Sonidos a la libertad’; Julia Galán, ‘Mordazas’ y Laura Palau, ‘Observatorio, 2018-19’.

De las comarcas de València, las obras de Ángeles Marco, ‘Escalera-Rampa per a Legánes’; Alex Marco, ‘Down on the street’; Carolina Ferrer, ‘Escenografías de la memoria: la lógica de una obsesión’; Vicente Ortí, ‘Femeneidad’; Silvia Lerín, ‘A metal flower is a dead flower’; Amanda Moreno, ‘Sleepwalker Chronobiology’; Lluís Masià, ‘Refusés 2 y 13’; Carmen Ortiz, ‘Devenir. Decimoquinta puerta’; Nuria Riaza, ‘La memoria de las piedras’; Oliver Johnson, ‘The Observer effect’; Chema López, ‘DOLOR ES’; Sergio Barrera, ‘Antigesto n.º 21 y 22’; Juan Fabuel, ‘14,24’; Carmen Calvo, ‘Serie Naturalezas II’; Elena Martí, ‘Out of place’; Lluc Margrau, ‘ShÖji’; Juan Ortí, ‘Sin título, 1 y 2’; Roberto Mollà, ‘Diamantes tristes’; Alejandro Casanova, ‘Identidad perdida en suelo hidráulico y Trasunto de identidad’; Claudia Martínez, ‘Halo. Un bosque en la nieve + Red’; Concha Ros, ‘Les Dones’ y Vinz Feel Free, ‘Don’t be afraid /No tengas miedo’.

Por último, de Alicante, las obras de Juan Carlos Nadal, ‘Noctiluca’; Josep Pedrós i Ginestar, ‘Refugi’; el colectivo DimasIA (Diana Lozano + Alvaro Jaén), ‘El estanque de las nubes’; Elena Aguilera, ‘Debajo de ningún cielo’; Iluminada García Torres, ‘El hilo de Ariadna’; Jesús Herrera ‘Proposal for equestrian portrait’; M Reme Silvestre, ‘Igual de lleno, igual de grande I’; Miguel Calatayud, ‘Tres viajes’; Nuria Fuster, ‘Mirrors have memory’; Pablo Auladell, ‘El Paraíso perdido, 2013-14’; y Silvia Sempere Ripoll, ‘Sordium Continuum. Placeres Bárbaros’.

Visita experimental

Para despedir la muestra, el 23 de enero, a las 12.00 horas, el público podrá disfrutar de "Aquí y ahora", de la bailarina y cantante alicantina Pilar Andújar. Se trata de una propuesta de visita experimental en la que la artista, de reconocida trayectoria nacional e internacional, se convierte en una mujer orquesta y acompaña al público a través de "Art contemporani de la Generalitat IV".

Cantando y bailando, Andújar invita a seguir no solo su recorrido, sino también la manera de pensarse y sentir los detalles delante de la obra de cada uno de los 37 artistas. Mediante el ‘looper’, crea e improvisa músicas en el momento con su voz, la percusión corporal y sus pies.