La chica más viral de Benaguasil se llama Gema Palacio. Ella es una joven de 21 años que saltó a la fama gracias a TikTok, la red social de vídeos cortos que triunfa entre los más jóvenes, bajo el nombre de Esperansa Grasia. Y sí, su nombre está inspirado en la famosa pitonisa de Telecinco.

Gema ya ha logrado crear una comunidad de un millón y medio de seguidores en TikTok y más de quinientos mil en Instagram. Sus vídeos estrella, por los que se hizo famosa, son ingeniosas comparativas de situaciones cotidianas entre una familia española y una americana. Sus protagonistas, Juanjo y Ashley, y sus respectivas madres (todos ellos interpretados por Gema) parodian las típicas películas Disney y la realidad de las familias españolas.

A Gema la fama le vino casi de un día para otro, lo que para ella fue «muy raro». «Yo soy una persona de un pueblecito, que tenía un Instagram súper pequeñito solo con la gente que conocía y no subía nada», recuerda. «De repente te pones a hacer vídeos y que te pase esto es súper raro, pero por otra parte es un sueño la verdad», añade.

Pero sin duda todo cambió cuando Netflix un buen día, hace ya nueve meses, llamó a su puerta para ofrecerle colaborar. «Fue brutal. Me acuerdo que Jorge Amor, que me ayuda con todo esto, me llamó a la una de la mañana para decírmelo. En toda la noche no dormí pensando en todo lo que podía hacer. Se me ocurrían un montón de ideas, quería contárselo a todo el mundo», recuerda. El gigante de las series en streaming fichó a la joven de Benaguasil para crear contenido para su cuenta de TikTok. «Yo firmé para 3 meses, todo fue bien y entonces decidimos hacer una miniserie de Juanjo y ahí sigo». Así, Gema ha creado una serie de vídeos breves de su personaje Juanjo, ese adolescente cuya mayor preocupación es su moto, en la que se cuenta su vida, desde que nace hasta la actualidad, pasando por sus trastadas en el colegio o su primer amor. «En mi propia cuenta Netflix no dice nada, pero para la suya yo les envío ideas y, si les gustan, seguimos adelante, lo grabo y lo publican», explica la joven. También matiza que su contrato con Netflix es «importante», suficiente para poder vivir de las redes sociales.

Y no solo eso, Atresmedia también eligió a Gema para realizar un spot navideño el mes pasado, aunque tal como cuenta la joven, «esto fue algo puntual, pero la verdad que fue súper guay».

En cuanto a un futuro de los demás personajes, «están muy guays, a mí me encantan, disfruto un montón haciéndolos», confiesa. «Aunque no sea solo para sketches de Estados Unidos vs. España, me gustaría mantenerlos para otras historietas u otro tipo de vídeos».

Trabajar en las redes sociales no es tan sencillo como podría parecer. «La gente piensa: «mira, esta chica se levanta, graba un vídeo y ya tiene el trabajo hecho», y no es así», explica. «De hecho ahora en Navidad, que he tenido más trabajo, ha habido días que me he tenido que levantar a las 6 para enviar guiones, grabar vídeos de publicidad, que a la marca le gusten y no los tenga que cambiar, luego hacer mis vídeos corriendo…» y recuerda que ella es una chica de 21 años como cualquier otra: «Yo vivo con mi padre y mi hermano, y las tareas de casa nos las repartimos entre los tres. Entonces a todo eso hay que sumarle que hay días que me toca ir a hacer la comida a mis yayos, poner lavadoras, sacar al perro… y si tengo además algún compromiso, pues voy escopetá’, pero no me quejo, la verdad».

Confiesa que su mayor miedo es cansar a la gente. Por eso ya tiene algo pensado: «Me gustaría empezar a hacer vídeos diferentes e ir metiéndolos poco a poco para no encasillarme». «Si puedo seguir con esto genial, y si no, como sueño máximo me gustaría hacer algo de doblaje, o también algo de teatro…», comenta.

Por ahora su relación con las redes y con Netflix parece que no tiene el final muy cerca, por lo que seguiremos viendo cómo evoluciona la vida de Juanjo, las divertidas parodias y más contenido relacionado con ellas.

