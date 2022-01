Cerca de una treintena de propuestas integran la nueva temporada del Teatre El Musical, que a lo largo de la primera mitad de 2022 ofrecerá una programación con estrenos absolutos y locales, espectáculos a cargo de artistas y compañías de reconocido prestigio, vibrantes directos y una apuesta renovada por las residencias, la creación joven y el teatro social.

El teatro de texto volverá a tener protagonismo en la oferta escénica de la sala municipal, pero vendrá acompañado por otras piezas más experimentales, transversales y propuestas híbridas de artes vivas. Entre las obras programadas, destaca "Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)" (12 y 13 de febrero), la premiada recreación del Ricardo III a cargo de Gabriel Calderón. No será la única revisión de Shakespeare que tendrá lugar en el TEM, que el 20, 21 y 22 de mayo acogerá el estreno absoluto de la coproducción "Última lluna" de Mercucio Montesco, una mirada diferente a Romeo y Julieta de la mano de la autora Laura Sanchis y coproducida por el propio TEM junto con la compañía Perros Daneses.

El calendario de estrenos lo completarán espectáculos como" Els ocells" (19 y 20 de febrero), una comedia sobre la identidad humana a través de las aves con el sello de La Calórica; "Ama" (La terrible belleza) (11 y 12 de marzo), una creación emotiva y mágica de los bilbaínos Marie de Jongh con la autoría de Jokin Oregi y el acompañamiento externo de Pablo Messiez; "La máquina de Turing" (26 y 27 de marzo), adaptación de Claudio Tolcachir sobre la vida del matemático Alan gTurin; o 'Las que limpian' (2 y 3 de abril). Todo ello sin olvidar el estreno de la versión en sala de' Save the Temazo' (4 y 5 de marzo)

Además, por el teatro pasarán este semestre montajes tan aclamados como 'Encendidas' (25 y 26 de febrero), una propuesta entre la dramaturgia, la música y la poesía de La Hongaresa; 'Hipocondriart' (23 y 24 de abril), tragicomedia de Borja López Collado sobre cómo el arte nos enfrenta permanentemente con la realidad; 'Una novelita lumpen' (30 de abril y 1 de mayo), adaptación del libro de Roberto Bolaño firmada por los madrileños La Intermerata; o 'Joc de xiquetes' (14 de mayo), la obra de Adrían Novella ganadora del Max y ambientada en una reunión de padres y madres de alumnos. También los más pequeños y los adultos, precisamente, serán los protagonistas de la nueva propuesta de El TEM Conta: contem i escoltem, organizada por Vicent Cortés (5 y 6 de marzo).

Habrá conciertos como el la fusión entre flamenco y electrónica de Romeromartín el 11 de febrero, el espectáculo folclórico-vintage-humorístico Trópico de Covadonga, de Rodrigo Cuevas (18 de febrero), la psicodelia melódica de El Petit de Cal Eril (25 de marzo) y el homenaje a Chavela Vargas Un mundo raro, a cargo de Martirio y Raúl Rodríguez (10 de abril).

La música y los estudios sonoros serán también el eje principal de algunas propuestas multidisciplinares como las Visitas Sonoras del colectivo Diàleg Obert (13 de marzo) o la exploración sensorial en Ruido Blanco, del colectivo Radiante junto con Luna y Panorama de los Insectos (del 10 al 12 de junio).

El TEM volverá a ser sede de Dansa València, Cabanyal Íntim, la quinta edición del Festival de Titelles y el encuentro multicultural Ruge Rosario. Junto a todos ellos, el espacio acogerá por el dia internacional de la danza, la maratón organizada por el Club Mutante (29 de abril) y el ciclo de poesía viva Rimbomba, que consolida su presencia con dos nuevas ediciones (1 de abril y 27 de mayo) y una acción urbana inédita llamada Rimbomba al carrer.

En palabras del coordinador artístico del espacio del Cabanyal-Canyamelar, Juanma Artigot, la nueva etapa del TEM “continúa asentando las líneas marcadas desde el inicio del proyecto, atendiendo al talento local y nacional, respaldo de la creación y la contemporaneidad, ofreciendo una programación diversa y efervescente abordando y provocando debates sobre temas como la identidad de género, los límites del poder y de la ambición humana, de la precariedad y derechos laborales, de la prostitución, del sacrificio, del paso del tiempo y la incertidumbre, de los cuidados mutuos o de como el arte nos enfrenta con la realidad y como nos reflejamos en él”. La oferta artística además se complementa con residencias de investigación, proyectos sociales, festivales, coloquios y actividades de formación e inclusión.

Por su parte, la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez, destaca "la variedad de propuestas, festivales y géneros que tienen cabida en la programación, como teatro, música, danza, circo y poesía viva", así como "la identidad del TEM y su vinculación al barrio". "El Teatre El Musical está abierto a toda la ciudadanía, con una programación cultural para todos los públicos, contemporánea, con contenidos de calidad y conectada con la realidad actual".