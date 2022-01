Luis García Berlanga habría cumplido cien años el pasado 2021, y su figura y legado no dejan de ser una inagotable fuente de inspiración para artistas actuales. En el marco de la celebración del centenario del cineasta valenciano, son muchos los homenajes que la ciudad le dedica.

En este caso, el homenaje llega en forma de musical. Su famosa "¡Bienvenido, Mister Marshall!" se ha reconvertido en una obra de teatro musical en la que participan los alumnos de las distintas escuelas superiores que engloba Iseacv (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana). La obra será llevada a escena los próximos días 2, 3 y 4 de febrero a las 19:30 horas en el Auditorio del Conservatorio Superior de Música de València.

Con un comienzo teatralizado, en el que los músicos de la obra eran cómplices, la presentación de "¡Bienvenido, Mister Marshall!", conducida por Inmaculada Sánchez, directora del Iseacv, ha dado a conocer algunos detalles de la obra y su preparación.

La adaptación del clásico berlanguiano fue llevada a cabo hace quince años por Teatres de la Generalitat Valenciana. En ella participó Joan Cerveró, catedrático en el Conservatorio Superior de Música, quien fue el encargado entonces de componer la música para la adaptación. Ahora Cerveró, junto al director José Luis Granell y sus alumnos, asumen la responsabilidad de volver a tocar esas canciones.

Tanto Sánchez como el resto de profesionales de los diferentes Institutos superiores han querido remarcar el reto que supone llevar a cabo una obra de teatro al completo con estudiantes, ya que la producción y la puesta en escena del musical ha sido fuera del horario lectivo y laboral del alumnado y profesorado. "No son actores, no son cantantes, no son bailarines, y no son diseñadores", recordaba Jaume Martorell, director de escena. Y es que en "¡Bienvenido, Mister Marshall!" unen fuerzas estudiantes de arte dramático, de música (en sus dos especialidades de clásica y jazz), de danza, de diseño (de interiores, gráfico y de moda) y de cerámica. Sobre estos últimos, la directora afirmó que han creado una exposición sobre la figura del cineasta llamada “Bienvenido, Mr. Berlanga”, que se podrá ver también en el Conservatorio, además de "alguna sorpresa" en la obra. Destacaron el compromiso e ilusión con los que los alumnos acudían a cada ensayo, o la creatividad con la que reinventaban las prendas en sus talleres hasta conseguir los vestuarios.

Esta nueva adaptación de "¡Bienvenido, Mister Marshall!" llega 70 años después del estreno de la película, y 15 años después de la readaptación de Teatres de la Generalitat. Con ella, según afirma Cerveró, no querían que el resultado pareciese un proyecto pedagógico: "Que no parezca una función de estudiantes, sino que tenga un nivel de calidad profesional". Y añade una reflexión: ""¡Bienvenido Mister Marshall!" sigue hablando de cómo somos los españoles, cómo afrontamos los problemas y cómo entendemos la vida". Por eso han creado "un musical español". "No hemos querido hacer nada de Hollywood, más bien algo discreto, elegante y que transmita al público esas ganas de cantar y bailar", asegura el compositor.

La obra está prevista para los tres días de representación en el Conservatorio Superior de Música, pero sobre su perdurabilidad en el tiempo, Inmaculada Sánchez es realista: "Me encantaría que se interpretase en diferentes teatros de la Comunitat Valenciana, pero no lo puedo prometer”, ya que se trata de estudiantes, cada uno con sus propios planes de futuro.

El presupuesto de la obra ha sido, en palabras de Sánchez, "muy limitado". Han contado con 50.000 euros, que han salido del presupuesto del Iseacv.