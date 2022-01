El crítico que acabó fusilado en una cuneta

La editiorial valenciana Barlin Libros y la Filmoteca de València publicarán el próximo 9 de febrero “Los años imposibles”, la biografía escrita por Enrique Fibla, actual director de debates del CCCB de Barcelona, del crítico cinematográfico Juan Piqueras, asesinado por las fuerzas golpistas en los primeros días de la Guerra Civil Española.

Nacido en Requena en 1904, Piqueras fue una figura clave en el desarrollo de la cultura cinematográfica de vanguardia en la España de los años 20 y 30. Creador de la prestigiosa revista Nuestro Cinema, que dirigió a caballo entre España y París, donde residió sus últimos años de vida, fue íntimo de Buñuel, entre otros destacados miembros de la intelectualidad de su época.

Con "Los años imposibles", el investigador cultural valenciano Enrique Fibla pretende “abrir un nuevo capítulo en la recuperación de la memoria histórica, al rescatar la vida de uno de los eslabones perdidos de la cultura de nuestro país, borrado por la Dictadura como tantos otros”, explica la editorial en un comunicado.

El libro es un híbrido entre la biografía y el ensayo, narrado en parte por Ketty González, la que fuese mujer de Piqueras, a la que dejaron viuda y sin posibilidad de encontrar su cuerpo, que todavía a día de hoy sigue en paradero desconocido.

González se había despedido de Piqueras en un andén de la estación de Orsay, en París, a mediados de julio de 1936. El crítico valenciano iba cargado con una maleta repleta de libros y ejemplares de su revista Nuestro Cinema, en donde publicaron Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin, Béla Balázs, Joris Ivens y René Clair, entre muchos otros. Ella volvió a su casa de la Rue Broca con el presentimiento de que le acababa de decir adiós al presente luminoso que tanto les había costado construir.

Nunca más se volverían a ver. Juan fue fusilado en fecha y lugar exacto desconocidos poco después del Golpe de Estado nacional, a pesar de los intentos de su amigo Luis Buñuel por rescatarle. El periódico L’Humanité publicó un obituario en donde se le recordaba junto a Federico García Lorca. Tenía 32 años.

Ketty inició un periplo vital que la llevaría a viajar a España en plena Guerra Civil en busca de respuestas, sufrir la represión franquista una vez acabado el conflicto, salir del país para volver a una Francia inmersa en la Segunda Guerra Mundial y, con los nazis a las puertas de Burdeos, iniciar un exilio que la llevaría a Venezuela.

Allí, una década después, pudo al fin escribir su relato de los años imposibles. El nombre de Juan Piqueras cayó en el silencio impuesto por la dictadura, fue recuperado con la llegada de la democracia por la Filmoteca de Valencia, y borrado de nuevo tras una polémica decisión tomada poco después de aprobarse la Ley de Memoria Histórica en 2007.

"Los años imposibles" parte de este doble olvido para explorar cómo determinadas memorias son capaces de estorbar en el presente. Plantea una mirada crítica al pasado por parte de una generación que, a pesar de haber nacido en democracia, todavía siente la necesidad de interrogar el relato histórico para imaginar un futuro diferente.

“Porque poner nombre y caras a los que sufrieron las funestas consecuencias de la Guerra y la Dictadura es movilizar el imperativo de la memoria hoy, para que el pasado que apenas fue presente durante años nos despierte súbitamente del plácido sueño en el que nos envuelve el olvido”, señala la editorial.

El autor de “Los años imposibles”, Enrique Fibla Gutiérrez (València, 1987) es un investigador especializado en la intersección entre cultura visual, archivo y discurso político. Es Doctor en Filosofía de la Imagen por Concordia University Montreal, y Máster en Estudios Cinematográficos por San Francisco State University. Ha publicado en revistas internacionales como el Journal of Spanish Cultural Studies, Film History o Screen, y es coeditor del libro Global Perspectives on Amateur Film Histories and Cultures (Indiana University Press, 2021). Ha dirigido el proyecto de investigación “Artesanos del cine” en la Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián y trabaja como coordinador de debates en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.