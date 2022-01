La primera edición del Benidorm Fest consiguió el pasado miércoles ser Trending Topic a nivel mundial, con presencia destacada en Reino Unido, Italia, Alemania y otros diez países más. 100 millones de usuarios se interesaron por el certamen durante la primera semifinal.

Sin embargo, a pocos metros del Palacio de Deportes l’Illa de Benidorm la vida continuó igual. En el Rincón de Loix, la zona inglesa del municipio, se siguieron sirviendo pintas hasta la medianoche y en la playa de Levante los vecinos siguieron con sus tareas sin la presencia de carteles que les alertasen de que varios artistas se disputaban el título de representante de España en Eurovisión 2022.

Las semifinales del Benidorm Fest han pasado desapercibidas en el núcleo urbano, a excepción de varios locales nocturnos que han fijado las canciones de las Azúcar Moreno y de Rigoberta Bandini como parte del hilo musical.

Pese a todo, el festival ha conseguido levantar el ánimo al sector hotelero de la localidad, que espera la llegada de más turistas británicos. «La ocupación hotelera ha superado con creces las cifras del año pasado, cuando teníamos cierre perimetral. Los últimos fines de semana estábamos teniendo una ocupación del 50%, esta cifra ha subido gracias al Benidorm Fest pero no sustancialmente, ya que solo 1.300 personas pueden asistir actualmente al certamen con las condiciones que nos permite la pandemia», explica a Levante-EMV, Herick Campos, director general de Turismo de la Generalitat.

El impacto económico del Benidorm Fest pertenece a los cientos de profesionales que se han desplazado para el primer evento masivo de la pandemia en la Comunitat Valenciana. RTVE ha movilizado a más de 200 profesionales hasta Benidorm, que también acoge estos días a casi un centenar de periodistas venidos de toda España. Todos se hospedan en los 50 hoteles abiertos de Benidorm en temporada baja. «El impacto principal es el mediático y en un segmento de población muy concreto, el de los ‘eurofans’. Han venido hasta aquí para vivir un espectáculo musical y queremos que vuelvan a repetir con o sin Benidorm Fest. Lo que estamos viviendo esta semana es solo un adelanto de lo que veremos en los próximos años», explica Campos.

Aunque «la semana todavía no ha acabado», tal y como recuerda la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao. «Debido a la pandemia, tanto las reservas como las cancelaciones varían mucho. Puede que ahora estemos hablando de unas cifras y que mañana cambien completamente», explica, ya que mañana será el día fuerte del festival, cuando se espera la llegada de visitantes de toda la C. Valenciana atraídos por la expectación de la gran final.

La organización ha marcado un aforo de 1.300 de espectadores en el plató. La mayoría son ‘eurofans’ de la provincia de Alicante. «Me parece un espectáculo digno de ver. No podíamos perdérnoslo si se hacía en Benidorm. Es como ver un concierto de Eurovisión a pequeña escala», asegura Miguel, un vecino de la Vila Joiosa.

Muchos de estos ‘eurofans’ son nacidos entre los 90 y los 2010. «Al principio me extrañó que me dijera de venir a ver un concurso sobre Eurovisión. Me ha llevado loco buscando invitaciones para venir», explica Ramón, que acompaña a su hijo adolescente, fan incondicional de Tanxugueiras.

Galicia (24,3%) fue la región que más siguió la primera semifinal debido al fenómeno Tanxugueiras. Le siguieron Murcia (16,6%), Comunitat Valenciana (15,8%), Castilla y León (12,8%) y Madrid (12,2%).

El Benidorm Fest se dejará ver en el en el municipio alicantino mañana, ya que el consistorio prevé instalar pantallas gigantes en la playa de Levante para celebrar al próximo representante de España en Eurovisión.