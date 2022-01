El próximo 5 de marzo, el festival Sonido de Valencia, Remember Fallas, convertirá la Ciutat de les Arts i les Ciències en un monumental y multitudinario "tardeo" que empezará a las 17.00 horas y se prolongará hasta las 03.30 horas.

Como en ediciones anteriores, en el Remember Fallas particiarán algunos de los DJs de las principales salas de la Ruta. Entre los artistas confirmados estarán Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco (Distrito), Coqui (Alquimia, Woody, The Face), Edu Veneno (Espiral), Head Horny’s (Contraseña Records), Javi y Rafa (Los Gemelos de Puzzle), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva), Jose Conca (Chocolate), Kike Jaén (NOD), Spinete (KUM Manises), Vicente Ferrer (Bananas y Homenaje a la Ruta) y Víctor Pérez (The Face, Topic y Homenaje a la Ruta), además de la cantante Rebeca Moss y Bartual como presentador

Además, el vestuario para la gran puesta en escena, será a cargo del reconocido diseñador valenciano, Francis Montesinos. Además, el festival contará con una zona gastronómica y una boutique con el merchadising oficial, tanto del festival como de las principales salas de la Ruta.

El evento está organizado por Fotur y PRODJ CV con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Fundación SGAE, Consumo Moderado y de la Concejalía de Turismo e Internacionalización, "respetará", según subrayan los promotores, "todas las medidas covid-19 vigentes en la fecha de celebración".