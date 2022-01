La vicepresidenta Oltra lo tiene claro. Quiere que gane Tanxugueiras en Benidorm Fest. La vicepresidenta se moja sobre quién prefiere de ganador en el Benidorm Fest. Mónica Oltra ha escuchado algunas canciones y, pese a que el argumentario preparado diría que han de ganar los valencianos Varry Brava, Oltra votaría a las tres chicas gallegas, "muy potentes". Su música, dice, "conecta atávicamente muchas culturas europeas, han modernizado la canción tradicional y cantan en gallego". "Es hora de que España vaya a Eurovisión con una canción de una lengua cooficial que no sea el castellano tras el intento (frustrado) de Joan Manuel Serrat", considera. "Y me gusta que ellas son el centro y los bailarines son chicos". Esa ha sido la posición de la portavoz al ser preguntada tras el pleno del Consell. "Hay muy buenas propuestas y muchas voces femeninas", ha matizado, pero se ha mojado. Y con una sonrida. "Y que me caiga ahora el peso de Twitter en la cabeza", ha concluido.