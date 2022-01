Leo estos días lo que están haciendo los bancos con las personas mayores y me entran ganas de llorar como un crío miedoso o de convertirme en colega del Dioni o Jesse James. Las nuevas tecnologías son aplicadas con saña por las entidades bancarias. Los despidos masivos de sus plantillas han dejado las oficinas en manos de robots. Ni rastro de vida tras sus cristaleras acorazadas. A esta parte de las máquinas lo que hay es una mirada perpleja que no sabe de qué le están hablando, que se pregunta por qué esa crueldad que roza lo inhumano. Si esa mirada no sabe leer en internet, ya se apañará como pueda. Y no se apaña. Claro que no se apaña. Cómo se va a apañar si se ha pasado la vida sacando las cuentas de la vieja con un lápiz para que le cuadren a su manera los números de la miseria. Y cómo se queda esa mirada cuando le dicen que para sacar unos euros de la pensión o pagar un recibo ha de hacer un curso de informática. Eso le dicen quienes manejan a su antojo un dinero que no es suyo, que dirigen como les da la gana los destinos de un país que son muchos países juntos y se llama capitalismo. Una palabra que se usa muy poco, que casi ha desaparecido del diccionario. Y que te obliga, entre otras cosas, a pagarte un curso para que al final consigas leer los labios criminales de un robot que se niega a devolverte un dinero que es tuyo.

Leo lo que dice la prensa y hay un revuelo entre la gente mayor para que tengan los bancos una miaja de humanidad. Sale esa palabra de quienes reclaman sus derechos: humanidad. Y me pregunto: ¿cuándo esa palabra ha formado parte de sus intereses? Pedirle humanidad a un banco es un chiste para sus dirigentes. No va con ellos, nunca ha ido con ellos. Ellos sólo saben aumentar el tamaño de sus cajas de seguridad, repartirse millones sus consejos de administración, fusionarse con otros de su pelaje para ser más fuertes contra los derechos de unas personas que han metido lo poco que tienen en un sitio que cada día se parece más a la guarida de los cuatreros en las películas del Oeste. No hay que pedirles humanidad a los bancos, sino exigirles que respeten los derechos de la gente. El problema es que no pasa nada si no los respetan. Son los putos amos, como decía Wyoming de Luis Bárcenas en sus programas rabiosamente divertidos. Y los amos no tienen por qué dar cuentas a nadie de sus tropelías.

Para exigir justicia, para que los derechos de quienes han metido en los bancos su dinero sean respetados, se han recogido miles de firmas. Ojalá sirvan para algo. Ojalá no vayan a la papelera esas firmas. O al baño. El escepticismo se nos apodera cuando se trata de meter en vereda a los bancos. Nunca devolvieron a las arcas públicas los miles de millones que les fueron prestados cuando decían que se ahogaban con la crisis. Ya lo dije antes: mandan ellos. Bien que lo dice una de las voces autorizadas de ese negocio: no es posible seguir operando los bancos como hacían antes porque «la mayoría de los clientes ya opera con el móvil». Y se queda tan pancha, esa voz autorizada. Para ella, la punta del lápiz mojada con la lengua es lo mismo que un teléfono móvil. Un robot es lo mismo que una boca y unos ojos que te hablan y miran tras una cristalera. Lo que no ha cambiado es la voracidad de los bancos a la hora de cuadrar su cuenta de resultados y que esa cuenta los riegue de millones, aunque se muera de impotencia y de rabia esa «gente mayor» que mira con estupor un cuadro de mandos que parece el salpicadero de un Boeing 787.

Los mandamases de los bancos nunca se presentan a las elecciones. Pero las ganan todas. Estamos en una democracia, pero no necesitan los votos para gobernar: tienen el dinero. Y lo más chocante: ese dinero que vale más que los votos no es suyo. Son los ahorros de esa «gente mayor» a la que desprecian con una frialdad que aterra. Pero a ver quién les tose. A ver quién les dice que devuelvan la pasta -nuestra pasta- que disfrutaron a manos llenas cuando el país se arruinaba en medio de la crisis. En medio también de tanta rabia, estoy por pedirle al Dioni los apuntes de su atraco y a ver qué pasa. Lo de Jesse James ya es más difícil porque lo asesinó por la espalda Robert Ford, un traidor miembro de su banda, el 3 de abril de 1882. Pero por favor, no pidamos humanidad a los bancos. Eso es humillarnos más todavía. Exijamos a quienes tienen los votos de verdad que, sin complejos ni complicidades más o menos encubiertas, tomen cartas en el asunto. Exijamos eso, ¿vale? Y adelante con los faroles. Adelante.