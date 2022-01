"El arte callejero es populismo"

Cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos no se podía ser abstracto, pero en casa pintaba lo que quería. Una libertada creativa que mantiene muy lúcida a los 80 años. Aunque vive y trabaja en Madrid, su relación sentimental con València está tan intacta que le gustaría que algunos de sus últimos cuadros que se exponen en ‘Final de partida’ (3 febrero - 5 junio 2022) pasarán también a formar parte de la colección del IVAM.

¿Por qué ‘Final de partida’?

El título engloba las intenciones de la exposición. ‘Final de partida’ alude al ajedrez, cuando la partida está igualada o sin solución de continuidad, lo más inteligente y elegante es tirar el rey para quedar en tablas.

¿Con quién está en tablas?

He utilizado este juego de ‘Final de partida’, que también alude a la obra de Samuel Becket aunque sin su intensidad dramática, a una situación personal. Llevo 60 años pintando y he llegado a un punto donde la partida debe darse por finalizada.

¿Va a dejar de pintar?

No voy en sentido material, sino en un sentido de búsqueda. Ya no busco, intento profundizar aún más en lo que había hecho.

Pero vamos a ver obra nueva en el IVAM.

Sí, la pared de la derecha es nueva y al final está el cuadro que da título a la exposición. El concepto de lo que quería de ese cuadro me ha costado 18 años. Empecé los primeros bocetos en 2003, partiendo del cuadro de Matisse, ‘Las bañistas en el río’.

¿Por qué tanto tiempo?

No daba en lo que quería. Llegué incluso a hacer dos cuadros de tres metros y medio, pero unos años después los destruí. En este cuadro que está expuesto por primera vez, he llegado a la cumbre de lo que quería. Como Chirbes, que sabía de qué tema trataba su novela cuando la terminaba, digo también que cuando el cuadro está terminado me he doy cuenta de lo que buscaba.

¿Continúa trabajando en su estudio de Malasaña?

Voy todos los días al estudio, en una especie de rutina laboral. Por mucho que uno se considere «creador», hay una razón cotidiana y una especie de disciplina.

La relación de Teixidor con el IVAM viene de largo.

Desde el principio. La exposición anterior, la de 1997, fue cuando el director era Ivars, y coincidió con el cambio de Juan Manuel Bonet. Fue una exposición más retrospectiva y el hito importante fue que en la última sala había 18 cuadros negros.

Ahora también veremos cuadros negros.

El negro es un color muy importante para mí. He tenido etapas coloristas, como cualquier mediterráneo que se precie, pero coincidiendo con la madurez intelectual, el color ha ido desapareciendo, o mejor dicho, el color se ha empleado cuando había necesidad, tanto en la cantidad, como en la calidad y categoría del color. El color no es una aplicación gratuita, es consecuencia del planteamiento del cuadro.

¿Esa insistencia en el negro?

Es en el negro donde me encuentro más a gusto. Partiendo del negro el cuadro nuevo se va modulando cromática y formalmente. Hay un cuadro que se llama ‘La muerte de Virgilio’ que hace referencia a la obra de Hermann Broch, fundamentalmente es negro, pero en medio hay una zona de otro color granate con unas rayas amarillentas. En la novela de Broch, Virgilio después de llegar a Brindisi tiene las dudas y lo convencen para que no destruya la ‘Eneida’. Referencia que sirve para partir del negro en un políptico de cinco cuadros verticales que se llama ‘Monreale’, que hace referencia a la de Palermo por la columnata. Hay otro cuadro negro que se llama Brindisi...

¿De dónde sale esa constelación de agujeros negros?

Mi relación con el negro es con la nada, la ausencia, que ese negro pueda conducirte a un vacío. El negro nace del cuadro de Matisse ‘Porte-fenêtre à Collioure’, aquella ventana abierta donde hay negro, no hay paisaje. Ese negro que tanto asustó a Matisse que lo hizo esconder durante 50 años es el negro que a mí me atrae, porque suscita reflexiones que hacen que el cuadro funcione como un posible pensamiento, no como simple objeto estético.

Siempre ha buscado que sus cuadros hagan pensar.

Absolutamente. La exposición termina en la sala estrecha donde hay colgados seis cuadros iguales de tamaño, negros, pero solamente varía la franja de arriba y abajo, porque el cuadro es un espacio abierto, que puede ser igual visto por arriba y por abajo.

¿El negro tiende al infinito?

Exacto. En esa sala se va a colocar una especie de banqueta para insinuar que es un espacio para reflexionar, eso es lo que quiero que sea mi pintura. Que sean capaces de generar algo más que un objeto bello o estético, eso es lo que me ha conducido al ‘Final de partida’. De hecho, este cuadro que tanto me costó terminar, me mostró que mandaba el cuadro no yo, y fue el cuadro el que me dijo que es válido. Lo que me obligó a dar un corte angustioso desde lo conceptual. Por eso se llama ‘Final de partida’ porque consideré que tenía que tirar el rey porque había llegado a un límite.

¿Siempre apocalíptico?

Si por apocalíptico se entiende buscar una transcendencia que vaya más allá, sí, siempre me ha interesado. El arte debe tener siempre un aspecto de calidad. Desde que el señor de las cuevas de Altamira pone la mano y dibuja el bisonte, hay un gesto hacia lo misterioso. Acudir a lo que no se conoce es el arte. Para lo que conocemos está la ciencia.

¿Cómo se llevan los cánones de la Academia con el arte callejero?

El arte callejero es eso, callejero. El arte con grandes letras te permite leerlo desde lejos y muchos ángulos. Todo ese arte callejero de poner meninas en la calle es populismo. E igual de malo es ese populismo estético que el político. Hay que hacer cosas para evolucionar hacia algo nuevo y mejor.