Carles Chiner, la música, la familia y la salud

En abril de 2021 el pequeño pero a veces resultón mundillo del rock valenciano sufrió una importante sacudida. Gener, una de las bandas más premiadas, reconocidas y admiradas de la escena, anunciaba su «disolución definitiva» cuando estaba a punto de publicar un nuevo disco, ‘Este no es un disco de Gener’. Después de trabajos tan importantes como ‘Oh, germanes!’ y ‘Cante el cos elèctric’, al final -explicaba la banda en un comunicado- habían podido más los desacuerdos que la ilusión: «No haremos ningún concierto de despedida ni evento oficial. No presentaremos el nuevo disco en directo ni volveremos a los escenarios juntos. Ni la situación lo hace propicio ni nos apetece».

No ha pasado un año y Carles Chiner, fundador de Gener y compositor de sus canciones, reaparece en solitario, con un disco nuevo y, en cierta forma, haciendo de esa inapetencia una bandera reivindicativa. ‘Amateur’ lo ha grabado él en su pequeño estudio situado en un altillo de su casa y con un puñado de amigos y familiares ayudándole a llegar a dónde él no puede. «Para mí es una necesidad vital y poco más», dice Chiner a Levante-EMV.

Darle la espalda a la industria y a las expectativas con un disco que se publica solo en vinilo, que vende a través de su propia compañía y que no presentará en directo no es, asegura, una dogma de fe ni está en su lista de objetivos vitales: «No soy un Quijote contra el mercado global, solo quiero mantener un poco la salud». Por eso, ni promoción ni presentaciones en directo. «No me apetece nada estar pendiente de lo que me dice la gente sobre las cosas que hago, porque me quita tiempo de mi vida familiar. Y no me apetece tocar en directo: la situación no lo favorece pero la paternidad tampoco me lo permite demasiado».

Actor, guionista y compositor de bandas sonoras, Chiner no quiere hacer de músico de rock pero sí subirse por las noches al «colomer» (así ha bautizado su mujer al estudio en el altillo) y aprovechar que sus tres hijos duermen -y que él cada vez necesita menos horas de sueño-, para seguir haciendo música. Una modesta ambición que ha dado como resultado las diez canciones que forman ‘Amateur’.

Canciones de veneno y familia

El primer álbum en solitario de Chiner mantiene esa feliz tendencia a no tomar al oyente por tonto ni en la música ni en las letras que también mostraba Gener. Quizá por eso el músico no renuncia a explicar a su manera cierta decepción con lo ocurrido con la banda cuando en «Karaoke», a ritmo de bossa, canta que «la il·lusió que hem posat, tots els tombs que hem donat i pa' què».

«Sí, ahí hay reflexión sobre el proyecto de Gener en particular pero sobre todo sobre mi relación con la música en general -explica-. Es una canción con un poco de veneno, pero ya que tiene este veneno me apetecía que melódicamente fuera más festiva. Es una forma de contarme a mí mismo cómo han ido las cosas buenas y las malas, las que me enamoraron de la música, las decepciones, y la sensación esa de que estamos en un gran karaoke en el que las cosas pasan tan rápido que nos da tiempo a leer la letra pero no a enterarnos de lo que dice».

De todas formas, el sabor a veneno no es, ni mucho menos, el que predomina en el disco. En canciones como «Foto de família» o «Les aventures de mai», ‘Amateur’ desprende un calor familiar y una sensación de ensueño infantil la mar de agradables. «Abisme i perill», por ejemplo, habla, según explica su autor, «de esta cosa que es la vida, cuando tienes que enseñar a querer cuando tú no sabes muy bien cómo hacerlo. Los años te hacen cínico y te quitan capacidad de sorpresa, pero de pronto, cuando tienes hijos, esa capacidad de sorpresa vuelve a través de ellos».

En otras canciones, Chiner aborda ese tema tan paradójicamente eterno que es el paso del tiempo. «Hay bastante diálogo con los muertos -reconoce-. Con el escultor Miguel Borrego, con mi amigo Raúl Agustí, bajista de Skaparapid... Tengo una necesidad de ser consciente de que esto se acaba rápido y que está bien dialogar con la gente que ha sido referencia en unas cosas u otras. En el amor, en el arte, en hacerse mayor con dignidad…».

Quizá «Com diu la gent major» es la canción que mejor resume este sentimiento con sus imágenes poderosas de personas en el ocaso de la vida que se encierran en una habitación para bailar solas o que se llevan las fotografías de sus difuntos al hotel de Andorra en el que pasan las vacaciones.

Este tema -en el que Marta y Paloma, las hermanas de Carles, se marcan unos coros espectrales, y Samuel Reina un recitado estremecedor- también resume bastante bien ese anacronismo musical que hace tan particular la propuesta sonora de Chiner en la que, sin salirse del rock, reivindica formas más o menos lejanas como la bossa, el jazz orquestal y las bandas sonoras de las películas italianas de los 60 y 70.

«Lamentablemente, puede que sí, que haga música anacrónica -acepta Carles entre la resignación y la coña-. Sé que es complicado, que lo que hago es difícil que llegue a un público masivo, por decirlo de alguna manera. Pero no descarto ir algún día a géneros más modernos. De repente algún día me dicen de producir algo de trap o reguetón y descubro que es mi género».

Pero, de momento, lo que hay es esto, un disco reflexivo, familiar, musicalmente exuberante pero ejecutado con sencillez. Chiner cierra ‘Amateur’ cantando «d’ací endavant camine descalç». Una declaración de principios o de finales, ni él -que ya está trabajando en su siguiente trabajo-, lo sabe muy bien. «No sé qué me deparará el futuro pero, desde luego, sí he encontrado una manera de enfocar mi creatividad haciendo un poco lo que me sale de los huevos. Mi idea, de momento, es seguir así. Ahora no me apetece pensar en lo que vendrá después».