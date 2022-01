Flores, canciones vitalistas tras la tragedia en la Sala Russafa

Lo ordinario se convierte en extraordinario cuando lo miramos con otros ojos. Es lo que le sucedió al músico Quique Gallo en la sacudida vital que supuso la pérdida de su hermana. Para asumirla, necesitó un periodo de recogimiento en el que, sorprendentemente, empezaron a brotar canciones que no tenían un tono trágico. Retrataban pequeños momentos que habían compartido y los llenaban de valor. Fue el germen de ‘Gloria’, un disco luminoso y vitalista, que invita a celebrar lo cotidiano y que el próximo viernes 4 de febrero presenta con un concierto en Sala Russafa.

Gallo ha sido baterista de grupos de la escena rock’n’roll y garage como Midnight Shots o Aullido Atómico, en la que continúa militando. Pero el sonido de su primer disco es totalmente distinto, un pop delicado y melódico, con influencias sonoras tropicales o brasileñas, y referentes como Kings of Convenience o Belle&Sebastian, entre otros. Toda una sorpresa para el panorama musical, que también lo fue para el propio artista.

“Ante un golpe tan duro, una manera de asumir lo que estaba viviendo fue escribir. Surgió como algo natural, no había ninguna pretensión, no tenía el objetivo de hacer un disco. Simplemente, me venían recuerdos y parecía como si las canciones se me cayeran de las manos. Apuntaba algunas notas para la letra o la melodía, grababa pequeños fragmentos… y poco a poco me di cuenta de que se estaba gestando algo”, explica Gallo sobre un proceso creativo que se alargó cerca de un año.

Lo habitual habría sido que, de una experiencia así, de un duelo, nacieran composiciones tenebrosas, dramáticas, siniestras… Pero se encontró hablando de la pérdida desde un punto de vista totalmente distinto. “Las canciones transmitían la sensación de disfrute, de haber compartido momentos sencillos con mi hermana. Había un punto nostálgico, es inevitable. Pero, sobre todo, estaba la alegría de haber vivido con ella cosas pequeñas como sacar a pasear al perro a la playa o ir a comer fuera”, explica el músico que soltó las baquetas para pasar al micrófono y cantar, algo que nunca había imaginado hacer.

Para un proyecto tan personal como éste, creó la banda Flores con los músicos Jussi Folch, Xema Fuertes y Cayo Bellveser, que le acompañaron en el estudio, junto a Alfonso Luna, colaborador en algunas canciones. Igual que para salir de los momentos duros, la ayuda de estos amigos fue fundamental a la hora de, entre todos, proponer los arreglos que han ido vistiendo unas canciones llenas de belleza, que reivindican la vida. “Hay un mensaje de carpe diem, pero a la antigua usanza. No esa idea de consumir el momento, de acumular experiencias. Sino la de vivirlo de verdad, darse cuenta de que todo es efímero y disfrutar de lo que realmente es importante. Me gusta mucho una frase de Paul Valéry que dice que lo profundo está en la piel”.

Podría ser la descripción de Gloria, el EP con 14 canciones publicado por la discográfica Mont Ventoux, que lleva el nombre de la hermana de Gallo. El disco está teniendo una buena acogida y, además del de Sala Russafa, ya hay más citas cerradas en València y Madrid.

“La verdad es que no sé cómo va a seguir todo esto. Este disco tenía la finalidad de plasmar una etapa y ha surgido de manera muy natural. Yo sigo componiendo y mi idea es seguir dejando que las cosas fluyan, vivir este momento. Después, ya veremos”, señala el músico, que el próximo viernes 04 de febrero a las 20:30 h actuará acompañado de la banda al completo en un concierto marcado por la especial acústica y la cercanía del patio de butacas que caracteriza al teatro de Ruzafa.