El gallego triunfa a ritmo de pandereta

El divorcio entre el jurado profesional de la primera edición del Benidorm Fest y el popular no pudo ser más clamoroso. Mientras que el primero encumbró a Chanel –“la reina, la dura, una Bugatti” que vuelve “loquito’ a todos los daddies” haciendo “doom, doom” y “boom, boom”– y su 'SloMo' a ritmo de reguetón, las pandereteiras de Tanxugueiras se llevaron al público de calle tras irrumpir como un ciclón con su 'Terra', un tema que empodera la música tradicional hecha por mujeres.

No solo arrasaron en el televoto, sino también en el voto demoscópico –una muestra compuesta por 350 personas en representación de la población española–. Sin embargo, las panderetas de las gallegas no sonarán en Turín tras quedar terceras en el certamen organizado por RTVE para elegir al representante de España en Eurovisión –en segundo lugar quedó Rigoberta Bandini y su 'Ay mama'–. Sin embargo, lo que ningún jurado puede quitarles ya a Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío es haber logrado que España no solo empatizara con la música y la lengua gallegas, sino que se sintiera representada por ellas, tal y como constató la votación popular al otorgarles la máxima puntuación.

Para Marilar Aleixandre, escritora y miembro de la Real Academia Gallega (RAG), Tanxugueiras han conseguido que la música y la lengua gallega resonaran no solo en Galicia, sino también fuera de la comunidad. “Que tiveran o apoio máximo na votación popular e na demoscópica –na que sabemos que aí só hai unha pequena representación de galegos– é unha mostra de que a música galega ten moita forza. Ademais, a actuación foi magnífica”, afirmó ayer la académica de la RAG.

En su opinión, la participación de Tanxugueiras en el Benidorm Fest no solo supone un hito para la cultura gallega, sino un reconocimiento de que todas las lenguas del Estado son oficiales y que cualquiera de ellas puede representar a España en Eurovisión. “O xurado escolleu unha letra de muller obxecto da era pre ‘me too’, pero ademais en ‘spanglish’. En galego non pero en ‘spanglish si? É como preferir un donut prefabricado a unha empanada de millo”, dijo empleando un símil gastronómico.

Además, Aleixandre señaló que no se puede ser juez y parte, en relación a la vinculación profesional entre la ganadora del Benidorm Fest y una de los miembros del jurado, Miryam Benedicted, como la propia Chanel reconoció el domingo. “No debería permitirse”, afirmó.

La escritora Ledicia Costas, Premio Nacional de Literatura Infantil, ha tirado de retranca gallega y ha publicado en Twitter su versión en gallego de 'SloMo', un tema que califica de sexista y que tiene cerca de un 40% de palabras en inglés y “spanglish” –un híbrido entre inglés y español–, cuando las bases del concurso establecen en un 35% el máximo de palabras permitidas en lengua extranjera.

“Árdelle o eixo! Aquí estou eu/ A raíña, a dura de roer, un tractor dos caros/O mundo enlouquece con esta foliada/Se teño un problema, non será de cartos/Fago tolear a todos os fulanos/Sempre a primeiriña, teño moita terra na Habana/Doulle un meneo dos bos ao cu...”, dice su traducción libre al gallego.

Bromas aparte, la autora de “Infamia” sostiene que España ha perdido una oportunidad para llevar una propuesta original, fresca y auténtica. “Pola contra, o xurado optou por unha opción que xa está moi vista e logo a letra da canción, que é degrinante para a muller. É unha inxustiza que o final decidan cinco persoas”, afirmó.

La parte positiva, en su opinión, es que Tanxugueiras arrasó entre el público y puso sobre la mesa la música de raíz hecha por mujeres. “Movilizaron a unha grandísima cantidade de público e a súa canción fixo vibrar a moitísima xente. Consigueron visibilizar nosa tradición, a nosa lingua e a nosa cultura, e romper ese estereotipo de que en Galicia non se pode hacer música interesante”, opinó.

Para Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil, el resultado del Benidorm Fest demuestra que los prejuicios idiomáticos persisten. “Creo que se demostou que as estruturas seguen facendo que as linguas pensinsulares non poidan nunca representar a España. Hai unha mentalidade negativa sobre isto. Eu estaba convencido de que, pese a ser as preferidas do público, non iban gañar. O xurado fixo claramente a súas contas para que non gañasen aínda que tivesen da súa parte o voto popular”, aseguró el poeta y narrador.

Teijeiro se queda con lo que ha supuesto 'Terra' para la cultura gallega. “O galego saíu reforzado e Galicia estivo na boca de moita xente. É interesante que haxa un grupo como Tanxugueiras que saiba facer que o tradicional sexa compatible coa modernidade”, dijo.

En opinión del escritor y profesor Xosé Ramón Pena, coordinador del suplemento 'Faro da Cultura', el hecho de que 'Terra' haya sido la ganadora del público demuestra la empatía hacia la música y la cultura gallegas. “O concurso demostra que hai una posibilidad de que a música e a lingua galegas se coñezan fora de aquí e o que pasa é que non se poñen os medios precisos para que isto sexa así”, dijo.

Pena subrayó que Tanxugueiras no solo conquistaron al público gallego, sino también al de fuera. “Esto demostra que hai unha simpatía polo galego e que non é algo raro”, comentó.

Julio Gómez, director del Festival de música Sinsal, que ha tenido en su programa tanto a Tanxugueiras como a Rigoberta Bandini, no cree que el paso de Tanxugueiras por el Benidorm Fest cambie demasiado las cosas para la cultura gallega. “Galicia lleva años presentando propuestas muy interesantes y la mayor parte no triunfan fuera de Galicia, pero también hay que ser críticos, tampoco en Galicia. España tiene un escenario musical muy condicionado por el mercado anglosajón y el latinoamericano y no está abierto a propuestas en otras lenguas que no sean el inglés y el castellano”, aseguró.

Respecto a la divergencia de criterios entre el jurado y el público, el gestor cultural aseguró que es normal. “Los jurados tienen unas valoraciones más objetivas porque interpretan otras series de aspectos y el público se mueve por emociones, que también hay que valorarlas. Sin embargo, no creo que sea un motivo de confrontación el que el jurado tenga una valoración y el público otra”, comentó.

Germán Fandiño, músico y productor musical, calificó de bochornoso el resultado del Benidorm Fest. “El gallego es un idioma y los idiomas no son para politizar. Ha pasado lo mismo que cuando Serrat quiso representar a España cantando en catalán”, argumentó.

En su opinión, estar en este festival ha sido un paso muy importante para el gallego y para la música de raíz, no solo por la repercusión que han tenido, sino por cómo se han expuesto. “El show de Tanxugueiras fue brutal, digno del Circo del Sol; el equipo que llevaron, fantástico, 'Terra', un temazo. A pesar de todo esto, el jurado prefirió un tipo Shakira, que desde luego no es lo que tendríamos que llevar a Eurovisión”, manifestó el cantante.