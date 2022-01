Eurovisión no pudo ser para Rigoberta Bandini, quien se disputó el primer puesto en la final del Benidorm Fest con Tanxugueiras y Chanel. La catalana fue la ganadora de la segunda semifinal del festival y partía como una de las favoritas para representar a España en el certamen de Turín. Y aunque finalmente no volará a Italia, la veremos aterrizar en València.

El día 20 de julio, en el marco de 'Concerts de Vivers', la cantante de "In Spain we call it soledad" y el ya considerado himno "Ay Mamá" subirá al escenario que Jardines de Viveros montará para su cita veraniega de todos los años, ante un público entregado que le ha hecho colgar ya el "sold out", apenas cinco días después de que la organización presentase el cartel.

Junto a Bandini, la organización de 'Concerts de Vivers' confirmó las actuaciones de Stay Homas, Los de Marras, Leiva, Zoo y Los Planetas, entre otros artistas, del 1 al 24 de julio.